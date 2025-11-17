مدیرعامل شرکت فناوری بنیاخته‌های رویان گفت: به واسطه سیاست‌های حمایتی دولت در حوزه جوانی جمعیت، بیمه‌ها پشتیبانی خوبی از درمان ناباروری داشته‌اند و این امر باعث شده بسیاری از خانواده‌ها بتوانند از این خدمات استفاده کنند.

کاهش هزینه‌های درمان ناباروری و سلول‌درمانی با حمایت دولت و بیمه‌ها

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ؛ ضرابی در گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه قزوین با اشاره به هزینه‌های درمان ناباروری و سلول‌درمانی افزود: درمان ناباروری به دلیل نیاز به تکرار در برخی موارد جزو درمان‌های هزینه‌بر محسوب می‌شود و بسیاری از خانواده‌ها در گذشته به دلیل مشکلات مالی امکان ادامه درمان را نداشتند، اما اکنون با حمایت‌های بیمه‌ای این مسیر هموارتر شده است.

ضرابی با اشاره به هزینه‌های سلول‌درمانی گفت: سلول‌درمانی در دنیا جزو خدمات گران‌قیمت است و ذخیره‌سازی سلول‌های بنیادی خون بند ناف یا سایر منابع در کشور‌های اطراف تا پنج برابر هزینه بیشتری نسبت به ایران دارد.

وی تأکید کرد: در کشور ما هزینه‌های پیوند سلول‌های بنیادی خون‌ساز رایگان است، در حالی که همین پیوند در کشور‌های اروپایی بیش از ۴۰۰ هزار دلار هزینه دارد.

مدیرعامل شرکت فناوری بنیاخته‌های رویان خاطرنشان کرد: پیوند سلول‌های بنیادی خون‌ساز در مراکز دولتی مانند بیمارستان شریعتی و بیمارستان محک انجام می‌شود و دولت هزینه‌های آن را پوشش می‌دهد. اما در حوزه سلول‌های بنیادی غیرخونی که برای درمان بیماری‌هایی مانند آرتروز یا فلج مغزی استفاده می‌شود، هزینه‌ها بسته به نوع سلول و فرآیند تهیه آن متفاوت است.

پژوهشگاه رویان پیشگام درمان ناباروری و تحقیقات سلول‌های بنیادی در کشور

عضو هیأت علمی پژوهشگاه رویان اظهار داشت: پژوهشگاه رویان به عنوان مجموعه‌ای نام‌آشنا برای مردم کشور، در درجه نخست به واسطه ارائه خدمات درمان ناباروری شناخته می‌شود و نوید تولد فرزند را برای خانواده‌های بسیاری به همراه داشته است.

وی با اشاره به بنیان‌گذاری این مرکز توسط زنده‌یاد دکتر کاظمی آشتیانی گفت: در سال‌هایی که خدمات درمان ناباروری در کشور ارائه نمی‌شد، بیماران ناچار بودند برای درمان به خارج از کشور مراجعه کنند، اما امروز تمامی درمان‌های مورد نیاز در این حوزه در پژوهشگاه رویان انجام می‌شود.

ضرابی افزود: این افتخار بزرگی است که نه تنها نیاز به مراجعه بیماران به خارج از کشور برطرف شده، بلکه سالانه ده‌ها بیمار خارجی نیز برای دریافت خدمات ناباروری به پژوهشگاه رویان مراجعه می‌کنند.

مدیرعامل شرکت فناوری بنیاخته‌های رویان همچنین به فعالیت‌های این مرکز در حوزه سلول‌های بنیادی اشاره کرد و گفت: این عرصه از سال ۱۳۸۱ و حدود یک دهه پس از تأسیس پژوهشگاه آغاز شد و به عنوان انقلابی در حوزه پزشکی مورد توجه قرار گرفت.

وی تأکید کرد: پژوهشگاه رویان پایه‌گذار تحقیقات سلول‌های بنیادی در کشور بوده و امروز دانش این حوزه به طور کامل بومی شده است.

سلول‌های بنیادی کلید درمان بسیاری از بیماری‌ها هستند

مدیرعامل شرکت فناوری بنیاخته‌های رویان گفت: سلول بنیادی، سلول مادر و اولیه‌ای است که در دوران جنینی بافت‌های مختلف بدن را ایجاد می‌کند و در بزرگسالی نیز توانایی ترمیم بافت‌های آسیب‌دیده را دارد.

وی افزود: ویژگی مهم سلول‌های بنیادی قدرت تکثیر بالا و توانایی تمایز به سلول‌های تخصصی دیگر است و همین امر آنها را به ابزار ارزشمندی در درمان بیماری‌ها تبدیل کرده است.

ضرابی با بیان اینکه در بدن انسان بالغ نیز سلول‌های بنیادی وجود دارد، توضیح داد: مغز استخوان، پوست، دستگاه گوارش و حتی بافت عصبی و قلب دارای سلول‌های بنیادی هستند که به طور مداوم در بازسازی و ترمیم بافت‌ها نقش ایفا می‌کنند.

مدیرعامل شرکت فناوری بنیاخته‌های رویان خاطرنشان کرد: به عنوان نمونه، سلول‌های بنیادی خون‌ساز در مغز استخوان وظیفه تولید مجدد سلول‌های خونی را بر عهده دارند و همین ویژگی امکان درمان بیماری‌هایی مانند سرطان خون و تالاسمی را فراهم می‌کند.

وی تأکید کرد: وجود سلول‌های بنیادی در بافت‌های مختلف بدن نشان‌دهنده ظرفیت بالای این سلول‌ها در بازسازی و درمان بیماری‌هاست و پژوهشگاه رویان در این عرصه جایگاه علمی برجسته‌ای در سطح ملی و بین‌المللی دارد.

ذخیره‌سازی سلول‌های بنیادی انقلابی در پزشکی است

عضو هیأت علمی پژوهشگاه رویان گفت: دانش سلول‌های بنیادی به عنوان یک انقلاب در حوزه پزشکی شناخته می‌شود، زیرا این سلول‌ها توانایی بازسازی بافت‌های آسیب‌دیده و تبدیل شدن به سلول‌های تخصصی را دارند.

وی افزود: اگر بتوان سلول‌های بنیادی را از منابع مختلف جداسازی، به سلول‌های تخصصی تبدیل و سپس در بانک‌های ویژه ذخیره‌سازی کرد، امکان استفاده از آنها در زمان نیاز فراهم خواهد شد.

ضرابی تأکید کرد: خوشبختانه دانش سلول‌های بنیادی در کشور کاملاً بومی شده و ما قادر به جداسازی این سلول‌ها از منابع گوناگون هستیم.

عضو هیأت علمی پژوهشگاه رویان، منابع اصلی سلول‌های بنیادی را خون بند ناف و جفت پس از تولد نوزاد، مغز استخوان، بافت چربی و حتی پالپ دندان بالغین عنوان کرد و گفت: این سلول‌ها پس از جداسازی طبق استاندارد‌های جهانی در نیتروژن مایع با دمای منفی ۱۹۶ درجه سانتی‌گراد نگهداری می‌شوند.

وی خاطرنشان کرد: از نظر علمی این سلول‌ها برای مدت نامحدود قابل ذخیره‌سازی هستند، اما استاندارد‌های جهانی فعلاً امکان نگهداری تا ۲۵ سال را تأیید کرده‌اند.

ایران در ذخیره‌سازی سلول‌های بنیادی جزو سه کشور برتر منطقه است

مدیرعامل شرکت فناوری بنیاخته‌های رویان با اشاره به جایگاه علمی کشور در حوزه درمان ناباروری و سلول‌های بنیادی گفت: ایران در زمینه درمان ناباروری جزو کشور‌های پیشرو محسوب می‌شود و میزان موفقیت درمان در پژوهشگاه رویان همتراز با بهترین مراکز اروپایی است.

وی افزود: در حوزه سلول‌های بنیادی نیز ایران در سطح منطقه جزو سه کشور برتر است و تاکنون بیش از ۲۵۰ هزار نمونه خون بند ناف در بانک‌های سلول‌های بنیادی ذخیره‌سازی شده است.

ضرابی تأکید کرد: خون بند ناف که پیش‌تر به عنوان ضایعات دور ریخته می‌شد، امروز به دلیل دارا بودن سلول‌های بنیادی خون‌ساز اهمیت ویژه‌ای یافته و می‌تواند در درمان بیماری‌هایی، چون تالاسمی، انواع سرطان‌های خون، کم‌خونی‌های مادرزادی و نقص سیستم ایمنی مورد استفاده قرار گیرد.

مدیرعامل شرکت فناوری بنیاخته‌های رویان خاطرنشان کرد: در بسیاری از بیماران خونی، یافتن دهنده مناسب برای پیوند دشوار است، اما ذخیره‌سازی گسترده نمونه‌های خون بند ناف در بانک‌های سلول‌های بنیادی امکان تطبیق بیشتر و افزایش شانس درمان را فراهم کرده است.

وی همچنین از راه‌اندازی نخستین پالایشگاه ضمائم زایمانی در کشور خبر داد و گفت: این پالایشگاه با هدف فرآوری اجزای زایمانی همچون خون بند ناف، بافت بند ناف، پرده جنینی و جفت ایجاد می‌شود تا از این منابع ارزشمند در حوزه پزشکی و درمانی بهره‌برداری شود.

آینده پزشکی، آینده سلول‌درمانی است

عضو هیأت علمی پژوهشگاه رویان با اشاره به اهمیت ذخیره‌سازی سلول‌های بنیادی گفت: در بسیاری از بیماران خونی، در ۷۰ درصد موارد دهنده مناسب برای پیوند یافت نمی‌شود، اما بانک خون بند ناف این امکان را فراهم کرده است تا با شانس تطبیق بیشتر، نمونه‌ها در اختیار مراکز پیوند قرار گیرد.

وی افزود: ضمائم زایمانی همچون خون بند ناف، بافت بند ناف، پرده جنینی و جفت که پیش‌تر به عنوان ضایعات دور ریخته می‌شدند، امروز به عنوان منابع ارزشمند سلول‌های بنیادی شناخته می‌شوند.

ضرابی خاطرنشان کرد: با همین رویکرد، نخستین پالایشگاه ضمائم زایمانی در کشور راه‌اندازی می‌شود تا این منابع فرآوری شده و بیش از ۲۰ محصول سلولی و بافتی برای استفاده در حوزه پزشکی استحصال شود.

مدیرعامل شرکت فناوری بنیاخته‌های رویان با اشاره به شعار امسال به دنبال هر تولد حیاتی دیگر نهفته است، گفت: هدف ما این است که سلول‌های بنیادی وارد روند درمان بیماری‌ها شوند و در نجات جان بیماران نقش‌آفرینی کنند.

وی تأکید کرد: آینده پزشکی، آینده سلول‌درمانی است و این سلول‌ها می‌توانند در بهبود بیماری‌های خونی و غیرخونی مؤثر باشند.

ضرابی همچنین از موفقیت‌های پژوهشگاه رویان در درمان بیماری‌های غیرخونی خبر داد و گفت: در کودکان مبتلا به فلج مغزی، استفاده از سلول‌های بنیادی توانسته شرایط حرکتی، تکلم و بینایی آنان را بهبود بخشد.

وی افزود: این دستاورد‌ها نشان می‌دهد که سلول‌های بنیادی می‌توانند امید تازه‌ای برای بیماران مبتلا به بیماری‌های صعب‌العلاج باشند.

پژوهش‌های سلول‌های بنیادی در ایران همگام با دنیا پیش می‌رود

عضو هیأت علمی پژوهشگاه رویان با اشاره به فعالیت‌های علمی این مرکز گفت: ما دقیقاً همان حوزه‌هایی را دنبال می‌کنیم که در دنیا روی آنها کار می‌شود و در زمینه بیماری‌های شایع مانند فلج مغزی، اوتیسم، دیابت، آرتروز، سکته‌های قلبی و مغزی، بیماری‌های کبدی و ریوی تحقیقات بالینی در حال انجام است.

وی افزود: در دوران شیوع کووید-۱۹ نیز سلول‌درمانی در بیماران با درگیری شدید ریوی به کار گرفته شد و نتایج بسیار خوبی به دست آمد.

ضرابی تأکید کرد: قوانین سختگیرانه جهانی در حوزه سلول‌درمانی مانع از استفاده گسترده و فوری این روش‌ها شده است، زیرا باید اثبات شود سلول‌های بنیادی در جایگاه درست قرار می‌گیرند و به سلول‌های نابجا یا سرطانی تبدیل نمی‌شوند.

مدیرعامل شرکت فناوری بنیاخته‌های رویان با اشاره به فعالیت‌های این مرکز در حوزه بیماری‌های خونی گفت: پژوهشگاه رویان به عنوان مرکز تحقیقات و جمع‌آوری نمونه، تاکنون سلول‌های بنیادی خون بند ناف را برای حدود ۵۰ بیمار مبتلا به تالاسمی و انواع سرطان‌های خون در اختیار مراکز پیوند قرار داده است.

وی افزود: بسیاری از این پیوند‌ها با نمونه‌های خواهر و برادری یا نمونه‌های ذخیره‌شده در بانک عمومی انجام شده و نتایج موفقیت‌آمیزی داشته است.

ضرابی خاطرنشان کرد: نمونه‌ای از این موفقیت‌ها مربوط به خانواده‌ای بود که کودک مبتلا به سرطان خون داشت و با ذخیره‌سازی خون بند ناف نوزاد تازه‌متولد، امکان تطابق کامل با برادر یا خواهر بیمار فراهم شد و پیوند با موفقیت انجام گرفت. همچنین نمونه‌هایی از استان‌های مختلف کشور در بانک عمومی ذخیره‌سازی شده و برای بیماران دیگر مورد استفاده قرار گرفته است.

سلول‌درمانی به کمک درمان ناباروری آمده است

مدیرعامل شرکت فناوری بنیاخته‌های رویان گفت: حدود ۴۰ درصد علل ناباروری مربوط به زنان، ۴۰ درصد مربوط به مردان، ۱۰ تا ۱۵ درصد علل مشترک و حدود ۵ تا ۱۰ درصد نیز ناشناخته است.

وی افزود: در بسیاری از موارد، زوجین از نظر پزشکی سالم هستند، اما بارداری اتفاق نمی‌افتد.

وی با بیان اینکه تحقیقات گسترده‌ای در دنیا و ایران برای پیشگیری و درمان ناباروری انجام شده است، اظهار داشت: روش‌هایی مانند لقاح خارج رحمی (IVF)، میکرواینجکشن و شناسایی جنین سالم پیش از انتقال به رحم، امروز در کشور به طور کامل انجام می‌شود و هیچ خلأ درمانی در این زمینه وجود ندارد.

ضرابی خاطرنشان کرد: با وجود این، میزان موفقیت درمان ناباروری در بهترین مراکز جهان حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد است و در ایران نیز همین آمار برقرار است.

وی افزود: بخشی از این محدودیت‌ها به شرایط رحم و پیچیدگی‌های آن بازمی‌گردد که خارج از کنترل پزشکان است.

مدیرعامل شرکت فناوری بنیاخته‌های رویان تأکید کرد: سلول‌درمانی امروز به کمک درمان ناباروری آمده است و می‌تواند در مواردی که تولید نطفه در زنان و مردان مختل است، نقش مؤثری ایفا کند.

به گفته وی، استفاده از سلول‌های بنیادی در تقویت تخمک‌گذاری زنان و بهبود تولید اسپرم در مردان، امید تازه‌ای برای زوج‌های نابارور ایجاد کرده است.