فرماندار شهرستان رشت امروز از تمهیدات ویژه مرکز گیلان برای استقبال از میهمانان داخلی و خارجی اجلاس خزر به این شهر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، فرماندار رشت با اشاره به حضور بیش از ۸۰ مهمان خارجی از جمله سفیران و استانداران کشور‌های همسایه در اجلاس استانداران حاشیه خزر گفت: تعطیلی مراکز آموزشی با هدف کاهش ترافیک و تسهیل در آمد و شد انجام می‌شود.

وی همچنین افزود: ادارت گیلان هم فردا با ۲ ساعت تاخیر آغاز بکار می‌کنند و مادران کارمند کلاس اولی هم فردا سه شنبه ۲۷ آبان دورکاری کنند.

رشت ۲۷ و ۲۸ آبان میزبان اجلاس استانداران حاشیه خزر است.