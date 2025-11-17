پخش زنده
در نشست تخصصی مرتبط با همکاریهای بینالمللی، سیامین نشست اعضای کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل متحد موسوم به COP۳۰ در برزیل، تجارب ایران در حوزه جنگل، تنوع زیستی و جوامع محلی وابسته به جنگلها به اشتراک گذاشته شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، نشست تخصصی مرتبط با همکاریهای بینالمللی در حوزه جنگل، تنوع زیستی و جوامع محلی وابسته به جنگلها امروز برگزار شد. این اجلاس با تاکید بر نقش اکوسیستمهای جنگلی در تعدیل اثرات تغییرات اقلیمی پیگیری میشود و فرصتی برای تبادل تجارب و همکاریهای بینالمللی در این زمینه فراهم میکند.
رضا افلاطونی رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و حمید نوری رئیس مرکز بینالمللی مدیریت جامع حوزه آبخیز به عنوان نمایندگان جمهوری اسلامی ایران در این نشست تجارب کشورمان در حوزههای مدیریت و حفاظت جنگلها، راهکارهای مقابله با تغییرات اقلیمی در حوزه منابع طبیعی و آبخیزداری را ارائه کردند.
همچنین دستاوردهای طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت که طی دو سال گذشته وارد مرحله اجرا در سطح جهانی شده و ایران نیز به آن متعهد است، با کشورها بهویژه اعضای بریکس به اشتراک گذاشته شد.
سیامین نشست اعضای کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل متحد موسوم به COP۳۰ از ۱۰ تا ۲۱ نوامبر (۱۹ تا ۳۰ آبان) با حضور نمایندگان ۲۰۰ کشور از جمله جمهوری اسلامی ایران در شهر بلم در منطقه آمازون در حال برگزاری است.