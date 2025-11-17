پخش زنده
کمیسیون حقوق بشر اسلامی انگلیس همزمان با سالروز انتشار گزارش افزایش بی سابقه اسلام هراسی در انگلیس درباره پیامدهای تداوم این شرایط هشدار داد و اعلام کرد اسلام هراسی ساختاری در این کشور از بد به بدتر مبدل شده است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن؛ در پیام ویدئویی که کمیسیون حقوق بشر اسلامی در انگلیس در شبکههای اجتماعی منتشر کرده، آمده است اسلام هراسی یا جرایم ناشی از نفرت علیه مسلمانان، به صورت تصاعدی در انگلیس افزایش یافته است و همه حوادث ناشی از جرایم مربوط به نفرت، تبعیض، بی عدالتی، سوگیری رسانهها و حتی آشوب ها، اقدامی ساده و داوطلبانه به رخدادهای جهانی نیست بلکه ریشه همه این اقدامات، ساختاری است.
در ادامه این پیام آمده است، تقریبا ۱۰ سال پیش، کمیسیون حقوق بشر اسلامی، گزارش جامعی درباره اسلام هراسی در انگلیس منتشر کرد که با عنوان "محیط نفرت" انتشار یافت، در آن گزارش، اسلام هراسی در انگلیس با دقت مستند و ثابت شده بود که نفرت علیه مسلمانان در این کشور، "از بالا به پایین" هدایت میشود، در آن گزارش آمده بود که سه نهاد (قانون، رسانه و سیاست) چگونه در این کشور با هم همکاری میکنند تا بر شدت اسلام هراسی در انگلیس افزوده شود.
کمیسیون حقوق بشر اسلامی در انگلیس میافزاید: در گزارش ۱۰ سال پیش این سازمان افشا شد که آمار رسمی جرایم ناشی از نفرت علیه مسلمانان در انگلیس، بسیار کمتر از میزان واقعی است و، چون این جرایم، کاملا گزارش نمیشود، آمار دولتی چندان قابل اعتنا نیست، در نتیجه، وضعیت واقعی نفرت علیه مسلمانان در انگلیس، پنهان باقی میماند.
در پی انتشار سخنان ضد اسلامی، در نهادهای این کشور، از دادگاه عالی تا مجلس از مسلمانان انگلیس خواسته میشود تا بیشتر احتیاط کنند، با این روال، وضعیت علیه مسلمانان در انگلیس از بد به بدتر تغییر کرده است.
در ادامه این پیام ویدئویی آمده است: در سالروز انتشار گزارش کمیسیون حقوق بشر اسلامی، ما نه تنها میخواهیم چگونگی ناتوانی سازمانها و نهادهای مسئول را در مبارزه با تشدید اسلامی هراسی در انگلیس یادآور شویم که به افزایش جرایم ناشی از نفرت علیه مسلمانان و اسلام هراسی نهادینه شده منجر میشود، همچنین به مسلمانان آموزش دهیم که خودشان برای مبارزه با این شرایط، چه وظیفهای دارند.
پیشتر مسعود شجره رئیس کمیسیون حقوق بشر اسلامی اعلام کرد، اسلام هراسی ساختاری از خطوط قرمزهای ترسیم شده عبور کرده و به اسلام ستیزی مبدل شده است که با حمایت سیاستمداران، قانونگذاران و رسانهها هر سال شرایط بدتری ایجاد میکند.