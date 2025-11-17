پخش زنده
سرمربی تیم تکواندوی بانوان با ابراز رضایت از عملکرد بازیکنانش گفت: نشان های کسب شده در بازیهای همبستگی اسلامی ریاض ثمره اعتماد به جوانان است.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مهروز ساعی سرمربی تیم ملی تکواندو زنان کشورمان درباره عملکرد تیم بانوان در بازیهای همبستگی همبستگی اسلامی اظهار کرد: از عملکرد تیم دختران کاملا راضی هستم. بچههای جوان پاسخ شایستهای به اعتماد ما دادند و امیدوارم روند خوب و درخشیدن آنها در مسابقاتهای آتی تداوم داشته باشد.
وی افزود: در این رقابتها با توجه به محکی که به بچهها زدیم و مبارزه با رقبای بزرگ و عنوان دار جهان، نشان دادند لیاقت و شایستگی این را دارند که در میادین بزرگتری چالشهای بزرگتری را تجربه کنند.
ساعی در پایان عنوان کرد: من از بچههای تیم که با تمام وجود مبارزه کردند و به خصوص مربیان و کادرفنی که زحمات شبانه روزی را متحمل شدند، صمیمانه تشکر میکنم.