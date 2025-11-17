نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی بر ضرورت توجه به کمبودها و حل مشکلات بیمارستان آذرشهر تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، رضا صدیقی در بازدید از بیمارستان آذرشهر گفت: این بیمارستان با مشکل کمبود پزشک متخصص و پرستار، کمبود آمبولانس، کمبود تجهیزات پزشکی و معوقات کارانه کارکنان مواجه است و لازم است وزارت بهداشت و درمان و دانشگاه علوم پزشکی تبریز به مشکلات بیمارستان آذرشهر هرچه زودتر رسیدگی کند.

رضا رحمت اللهی فرماندار آذرشهر از آغاز به کار بخش اندوسکوپی بیمارستان خبر داد و گفت: بخش اندوسکوپی که چندین سال بود بلااستفاده مانده بود با تجهیز پرشک متخصص و برخی امکانات، آماده ارائه خدمات درمانی به مردم است.