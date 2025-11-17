به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیرکل دفتر حفاظت و حمایت سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور از موفقیت‌آمیز بودن روش‌های نوین کنترل بیماری سفیدک تاغ در استان سمنان خبر داد و گفت :با دستاورد‌های مثبت این آزمایشی سازمان به سمت مدیریت تلفیقی و پیشگیرانه این بیماری حرکت خواهد کرد.

مهرداد اکبریان با اشاره به نتایج ارزیابی‌های کارشناسی، افزود : این روش نوین توانسته است در شرایط نهالستانی کنترل بالای ۹۷ درصدی و در عرصه‌های طبیعی نیز اثر کنترلی قابل قبولی را نشان دهد.

وی با قدردانی از تلاش‌های کارشناسان ستاد و اداره کل منابع طبیعی سمنان، این موفقیت را نقطه عطفی در مدیریت پایدار اکوسیستم‌های بیابانی دانست.

مدیرکل دفتر حفاظت و حمایت سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با اشاره به خسارات گسترده بیماری سفیدک تاغ بعلت قارچ Leveillula saxaouli، گفت: روش‌های قدیمی مانند قطع و سوزاندن پایه‌های آلوده، راهکاری پایدار نیستند و با ایجاد بافت‌های جوان و حساس، چرخه بیماری را تشدید می‌کنند. سازمان منابع طبیعی با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین زیستی، استراتژی خود را به طور کامل از کنترل درمانی به مدیریت پیشگیرانه و تلفیقی تغییر می‌دهد.

مهرداد اکبریان بر ضرورت سرعت بخشیدن به اقدامات ملی برای مهار این بیماری تأکید کرد و از برگزاری نخستین نشست هماهنگی فنی بین دفاتر حفاظت و امور بیابان در هفته آینده، برای تدوین برنامه‌ای عملیاتی جهت تعمیم این روش به سایر استان‌های بحرانی مانند خراسان شمالی و جنوبی، قم و مرکزی خبر داد.

وی مشارکت شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی و استفاده از ظرفیت‌های محلی را کلید موفقیت این طرح دانست و از همکاری‌های بین‌بخشی و بخش خصوص و استفاده از ظرفیت‌های مردمی و بسیج سازندگی در پاکسازی کانون‌های آلودگی استقبال کرد.

مدیرکل دفتر حفاظت و حمایت سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در پایان با یادآوری نقش حیاتی درختچه تاغ در تثبیت شن‌های روان و مقابله با ریزگردها، حفظ و صیانت از این گونه استراتژیک را یک مسئولیت ملی دانست و گفت: دستاورد امروز ثابت کرد که با تکیه بر پژوهش، نوآوری و عزم جمعی، می‌توان بر چالش‌های پیچیده زیست‌محیطی غلبه کرد.