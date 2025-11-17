پخش زنده
رئیس اداره محیط زیست شهرستان سرپلذهاب، از اجرای سرشماری گونههای شاخص پستانداران در پناهگاه حیاتوحش قراویز خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزکرمانشاه، کیانوش احسانیپور گفت: این سرشماری با حضور معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی، اداره بازرسی و مدیریت عملکرد، یگان حفاظت و مأمورین اداره محیط زیست شهرستانهای سرپلذهاب و قصرشیرین، در قالب هفت اکیپ تخصصی انجام شد.
احسانیپور هدف از این اقدام را برآورد حداقل جمعیت پستانداران شاخص (علفخواران) در مناطق تحت مدیریت و آزاد، تعیین ترکیب جنسی و سنی گونهها، آگاهی از وضعیت زیستگاهها، بررسی شرایط حفاظتی، برنامهریزی برای مدیریت صحیح زیستگاهها، اطلاع از وضعیت زاد و ولد، شناسایی عوامل تهدیدکننده حیاتوحش و همچنین شناسایی کمبودها و نارساییهای مناطق تحت مدیریت عنوان کرد.