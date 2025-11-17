نیما عالمیان، ملی‌پوش تنیس روی میز کشورمان، در مرحله دوم مقدماتی رقابت‌های استار کانتندر مسقط حریف لهستانی خود را شکست داد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه رقابت‌های مرحله مقدماتی استار کانتندر مسقط، عصر امروز نیما عالمیان در دومین دیدار خود مقابل ماچِی کوبیک از لهستان قرار گرفت

عالمیان در این دیدار در سه گیم متوالی با امتیازات ۱۱–۵، ۱۲–۱۰ و ۱۱–۹ به پیروزی رسید و در نهایت مجموعا با نتیجه ۳ بر صفر از سد حریف لهستانی خود گذشت.

ملی‌پوش کشورمان طبق برنامه مسابقات، در مرحله سوم مقدماتی فرداشب ساعت ۱۹:۳۵ به مصاف آیزاک کوئک از سنگاپور، دارنده رنکینگ ۱۳۹ دنیا، خواهد رفت.

رقابت‌های استار کانتندر مسقط از ۲۶ آبان تا یک آذر در عمان ادامه دارد.