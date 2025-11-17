

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزکرمانشاه، به گفته خدادادی فرماندار شهرستان گیلانغرب این طرحها در زمینه پرورش میش داشتی ، گاو شیری ، پرورش گوساله و تجهیز مراکز پزشکی و درمانی بخش خصوصی است که ۲۰ فرصت شغلی جدید را فراهم می کند.

وی افزود: در بخش مشاغل خانگی هم ۴۰ طرح با اعتبار ۴میلیارد تومان برای ایجاد طرحهای البسه محلی ، طراح پارچه و لباس ، قالیبافی ، هنرهای تجسمی، پرورش گوسفند داشتی مصوب و به بانکهای عامل معرفی گردیده اند .