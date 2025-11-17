پخش زنده
رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی سردشت گفت: ۴۰۶ اثر در دو بخش انفرادی و گروه نوازی به دبیرخانه یازدهمین جشنواره سراسری موسیقی بیت و حیران این شهرستان ارسال شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مهاباد؛ حسن زاده گفت: از مجموع آثار ارسالی به این جشنواره، ۳۵۹ اثر انفرادی و ۴۷ اثر نیز گروهی است.
وی افزود: امسال استقبال خوبی از جشنواره بیت و حیران صورت گرفته و آثار ۲۴ استان کشور در این جشنواره شرکت کردند.
رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی سردشت تصریح کرد: یازدهمین جشنواره سراسری موسیقی بیت و حیران از ۱۱ تا ۱۳ آذرماه امسال به مدت سه روز در دو بخش رقابتی و غیر رقابتی و با حضور هنرمندان موسیقی نواحی سراسر کشور در سالن یادمان شهدای شیمیایی هفت تیر این شهرستان برگزار میشود.
حسن زاده اضافه کرد: در بخش رقابتی، شرکتکنندگان در شاخههای تکخوانی، تکنوازی، دونوازی در سه گروه سنی؛ «الف» ۱۸ تا ۲۳ سال، «ب»؛ ۲۴ تا ۲۹ سال، «ج» ۳۰ تا ۳۵ سال و گروه نوازی بدون محدودیت سنی میتوانند حضور پیدا کنند و در بخش غیر رقابتی نیز در شاخههای تکخوانی، تکنوازی، دونوازی و گروهنوازی بدون محدودیت سنی برگزار میشود که در این بخش جشنواره میزبان حضور اساتید و پیشکسوتان موسیقی نواحی ایران خواهد بود.
نخستین جشنواره بیت و حیران سردشت در منطقه غرب کشور، اسفند سال ۱۳۸۵ برگزار شد و تاکنون۱۰ دوره این جشنواره موسیقی در این شهرستان برگزار شده است.