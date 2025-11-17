

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نهمین دوره رقابت‌های جام جهانی جهانی بسکتبال سه نفره دانشجویان با شرکت ۱۲ تیم برتر جهان در دو بخش دختران و پسران در کشور برزیل برگزار و با قهرمانی تیم دانشگاه‌های لیتوانی و کانادا به پایان رسید.

در بخش پسران تیم دانشگاه ویتاتاس مگنوس لیتوانی قهرمان یونیورسیاد ۲۰۲۵ و قهرمان جام جهانی ۲۰۲۴ اول شد و تیم‌های پالیستا برزیل دوم و ملبورن استرالیا سوم شدند.

در بخش دختران تیم‌های دانشگاه کارلتون کانادا اول، واسیل استفانیک اوکراین دوم وکریسچن اوگاندا سوم شدند.

دو تیم دختران و پسران دانشگاه پیام نور به نمایندگی از قاره آسیا در این مسابقات شرکت کرده بودند که تیم پسران در جایگاه هفتم این مسابقات قرار گرفت.

نهمین دوره رقابت‌های جام جهانی بسکتبال سه نفره دانشجویان از ۲۳ تا ۲۵ آبان ماه در شهر برزیلیا برگزار شد.