به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، حجت الاسلام سعید شهواری رئیس کل دادگستری استان لرستان امروز در نشست شوراس برنامه ریزی دادگستری لرستان که به مناسبت یکمین سال تاسیس دادگاه صلح برگزار شد، بیان کرد:در هفت ماهه ابتدای امسال ۵۵ هزار ۴۶۹ پرونده معادل ۱۱۰ درصد پرونده های وارد شده به محاکم صلح استان با میانگین زمان رسیدگی ۵۶ روز مختومه شده است.

وی بیان کرد:دادگاه صلح با هدف گسترش فرهنگ گفت‌وگو، کاهش اطاله دادرسی و تقویت اعتماد عمومی به دستگاه قضایی شکل گرفته است.

رئیس کل دادگستری لرستان دادگاه صلح را نماد حرکت نوین دادگستری استان در جهت حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات و ارتقای عدالت ترمیمی دانست.

حجت الاسلام شهواری با اشاره به عملکرد دادگاه صلح، اظهار کرد: در هفت ماهه ابتدای سال جاری تعداد ۵۰ هزار ۲۸۱ پرونده به محاکم صلح استان وارد شده و ۵۵ هزار ۴۶۹ فقره معادل ۱۱۰ درصد با میانگین زمان رسیدگی ۵۶ روز رسیدگی شده و در همین مدت میزان مصالحه در پرونده ها از طریق شورای حل اختلاف استان ۵۰ درصد بوده که با سازش طرفین مختومه شد

وی گفت: در یکسال گذشته چندین دوره‌ آموزشی برای ارتقای دانش قضات و کارکنان برگزار شده است. همچنین همکاری نزدیک با شوراهای حل اختلاف و نهادهای سازشی موجب تقویت جایگاه مردمی دادگاه صلح شد.

رئیس کل دادگستری لرستان تلاشهای کارکنان دادگاه صلح را موجب کاهش حجم پرونده‌های قضایی دانست و تأکید کرد که این نهاد می تواند به الگویی برای توسعه صلح و‌ سازش تبدیل شود.

وی خاطرنشان کرد: هدف آن است که اختلافات خرد و خانوادگی پیش از ورود به چرخه قضایی، در فضایی آرام و عادلانه حل‌ و فصل شوند.

رئیس شورای قضایی استان در پایان با قدردانی از معاونان قضایی، قضات و کارکنان دادگستری گفت: دستاوردهای دادگاه صلح حاصل تلاش جمعی همه همکاران بوده و استمرار این مسیر نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، نوآوری در روش‌ها و پایبندی به ارزش‌های عدالت و انصاف است.