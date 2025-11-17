پخش زنده
مسابقات کشتی آزاد ششمین دوره بازیهای همبستگی اسلامی ۲۹ و ۳۰ آبان ماه در شهر ریاض عربستان برگزار میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج قرعه نمایندگان کشورمان به شرح زیر است: در وزن ۵۷ کیلوگرم که ۱۱ نفر حضور دارند، علی مومنی پس از استراحت در دور اول، در دور دوم به مصاف برنده رونالد از کامران و اسلام بازرگانوف از جمهوری آذربایجان میرود.
در وزن ۶۵ کیلوگرم که ۱۳ نفر حضور دارند، رحمان عموزاد در دور اول با حسنی از افغانستان کشتی میگیرد.
در وزن ٧٤ کیلوگرم که ۱۳ شرکت کننده دارد، یونس امامی پس از استراحت در دور اول، در دور دوم به مصاف برنده مبارزه میان توکتومبتوف از قرقیزستان و بن تلیلی از تونس میرود.
در وزن ۸۶ کیلوگرم که ۱۲ نفر حضور دارند، کامران قاسم پور در دور اول با آرسنی ژیویف از آذربایجان مبارزه میکند و در صورت پیروزی بر این حریف در دور بعد با فاتح از الجزایر دیدار خواهد کرد.
در وزن ۹۷ کیلوگرم که ۱۲ نماینده دارد، امیرعلی آذرپیرا در دور اول با احمدی از افغانستان روبهرو میشود.
در وزن ۱۲۵ کیلوگرم که ۸ نفر حضور دارند، امیرحسین زارع در دور اول با توردوبکوف از قرقیزستان کشتی میگیرد.
طبق برنامه مسابقات اوزان ۵۷ و ۶۵ کیلوگرم روز پنج شنبه ۲۹ و مسابقات اوزان ۷۴، ۸۶، ۹۷ و ۱۲۵ کیلوگرم روز جمعه ۳۰ آبان ماه از ساعت ۱۰ صبح به وقت عربستان آغاز میشود.