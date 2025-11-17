پخش زنده
شهردار شاهیندژ از راهاندازی و عملیاتی شدن کامل واحد سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) شهرداری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مهاباد؛ مهرداد حسنپور امروز در آیین رونمایی از این سامانه گفت: استقرار این زیرساخت حیاتی، بنیان لازم برای حرکت به سوی شهر هوشمند و ارتقای سطح شفافیت در ارائه خدمات به شهروندان را فراهم کرده است.
وی با بیان اینکه در مسیر تحقق دولت الکترونیک و افزایش کارآمدی، مدیریت مبتنی بر دادههای مکانی دقیق امری ضروری است، افزود: اکنون این سامانه بانک اطلاعاتی یکپارچه و بهروز از تمام داراییهای شهری، زیرساختها و اراضی را در اختیار ما قرار داده است.
شهردار شاهیندژ تاکید کرد که پیشتر، پراکندگی دادهها و وابستگی زیاد به اسناد کاغذی باعث کندی و افزایش خطا در فرآیندهای اداری میشد، اما امروزه با بهرهگیری از این فناوری پیشرفته، امکان اتخاذ تصمیمات توسعهای مبتنی بر نقشههای تحلیلی و دقیق فراهم شده است، امری که به معنای جلوگیری از هدررفت منابع عمومی در طرح های عمرانی است.
وی تصریح کرد: یکی از اولویتهای ما تسهیل صدور پروانهها و پاسخگویی سریع به استعلامات مردمی است که با یکپارچهسازی دادهها از طریق این سامانه، زمان انجام امور به شکل محسوسی کاهش پیدا خواهد کرد.
حسنپور اضافه کرد: سامانه اطلاعات جغرافیایی نه تنها یک ابزار فنی، بلکه هسته اصلی زیرساخت شهر هوشمند است که امکان برنامهریزی دقیقتری برای مدیریت بحرانهای احتمالی را نیز فراهم میآورد.