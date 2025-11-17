به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد؛ سرهنگ بهرام تقی زاده در نشست تخصصی مدیریت امور اراضی آذربایجان‌غربی با بیان اینکه این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بیش از۲۰ درصد رشد دارد گفت: جلسات مشترک و تشکیل کارگروه‌های عملیاتی برای افزایش سرعت عمل در برخورد با متخلفان برابر مقررات ادامه خواهد داشت.

آرش خلخالی، رئیس پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی آذربایجان غربی نیز، با قدردانی از اقدامات پیشگیرانه مدیریت امور اراضی و یگان حفاظت، بر عزم جدی نیروی انتظامی برای حمایت عملیاتی و اطلاعاتی از این حوزه تأکید کرد و گفت: حفاظت از اموال و انفال عمومی در صدر اولویت‌های پلیس قرار دارد و تعقیب قضایی متجاوزان به اراضی ملی و کشاورزی با قدرت ادامه خواهد یافت.

مدیر امور اراضی استان نیز با تأکید بر ضرورت تعامل دستگاه‌های ذیربط تصریح کرد: حفاظت از اراضی ملی و زراعی یک رسالت همگانی است و همکاری نزدیک با نیروی انتظامی و یگان حفاظت جهاد کشاورزی ضامن موفقیت در این مسیر است.