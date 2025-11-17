پخش زنده
در نشست کمیته استانی هماهنگی اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیر منقول از آغاز فعالیت آزمایشی سامانه ثبت ادعا از اول آذر خبر داده شد.
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان ،حجتالاسلام حمیدی رییس کل دادگستری استان کرمان در این نشست تاکید کرد: اسناد غیر رسمی قول نامهها و اسناد دستی از درجه اعتبار در کشور ساقط میشود و هیچ مرجع قانونی آنها را به عنوان سند و حساب نمیشناسند.
مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان کرمان از آغاز فعالیت آزمایشی سامانه ثبت ادعا از اول آذر خبر داد و گفت: این سامانه پس از طی دوره آزمایشی، با دستور رئیس قوه قضائیه بهصورت رسمی راهاندازی خواهد شد و هر متقاضی میتواند با وارد کردن کد ملی، در سامانه ثبتنام و مستندات و ادعای خود را بارگذاری کند.
مهدی هاشمی مهلت قانونی برای ثبت ادعاها را دو سال از زمان راهاندازی سامانه اعلام کرد و گفت: همه اشخاص در این مدت باید برای ثبت مستندات خود اقدام کرده و در همین دوره نیز پیگیریهای لازم اعم از اخذ سند یا طرح دعوا را انجام دهند.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان با اشاره به تکالیف دستگاههای متولی افزود: تهیه نقشه و احراز تصرف در روستاهای دارای طرح هادی بر عهده بنیاد مسکن و در اراضی زراعی بر عهده جهاد کشاورزی است و این دو دستگاه نقش کلیدی در تحقق اهداف قانون الزام دارند.
بگفته وی: از مجموع ۴۹۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی استان، تاکنون برای ۲۸۰ هزار هکتار یعنی حدود ۶۰ درصد، اسناد مالکیت حدنگار صادر شده است.