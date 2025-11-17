به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان ،حجت‌الاسلام حمیدی رییس کل دادگستری استان کرمان در این نشست تاکید کرد: اسناد غیر رسمی قول نامه‌ها و اسناد دستی از درجه اعتبار در کشور ساقط می‌شود و هیچ مرجع قانونی آنها را به عنوان سند و حساب نمی‌شناسند.

مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان کرمان از آغاز فعالیت آزمایشی سامانه ثبت ادعا از اول آذر خبر داد و گفت: این سامانه پس از طی دوره آزمایشی، با دستور رئیس قوه قضائیه به‌صورت رسمی راه‌اندازی خواهد شد و هر متقاضی می‌تواند با وارد کردن کد ملی، در سامانه ثبت‌نام و مستندات و ادعای خود را بارگذاری کند.

مهدی هاشمی مهلت قانونی برای ثبت ادعا‌ها را دو سال از زمان راه‌اندازی سامانه اعلام کرد و گفت: همه اشخاص در این مدت باید برای ثبت مستندات خود اقدام کرده و در همین دوره نیز پیگیری‌های لازم اعم از اخذ سند یا طرح دعوا را انجام دهند.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان با اشاره به تکالیف دستگاه‌های متولی افزود: تهیه نقشه و احراز تصرف در روستا‌های دارای طرح هادی بر عهده بنیاد مسکن و در اراضی زراعی بر عهده جهاد کشاورزی است و این دو دستگاه نقش کلیدی در تحقق اهداف قانون الزام دارند.

بگفته وی: از مجموع ۴۹۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی استان، تاکنون برای ۲۸۰ هزار هکتار یعنی حدود ۶۰ درصد، اسناد مالکیت حدنگار صادر شده است.