مدیرعامل شرکت گاز استان با اشاره به کاهش دمای هوا و لزوم رعایت دمای رفاه ۲۰ درجه‌ای در منازل و ادارات گفت: استاندارد‌های این بخش به صورت دقیق و مستمر در ادارات رصد و کنترل می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مهاباد؛ علیرضاشیخی گفت: پایش دمای ادارات برای عبور از اوج مصرف زمستان بسیار ضروری است و این روند همچون سال گذشته با دقت زیاد اجرایی می‌شود.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین محور‌های مدیریت مصرف گاز در فصل سرد سال، نظارت بر مصرف در بخش دولتی است و مدیران و کارکنان دستگاه‌های اداری می‌توانند با رعایت استاندارد‌های دمایی، ما را در بهبود خدمت‌رسانی به شهروندان یاری کنند.

مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان‌غربی تصریح کرد: تأمین گاز خانگی خط قرمز ماست و حفظ پایداری آن با همراهی نهاد‌های مختلف، صنایع و مدیریت صحیح مصرف امکان‌پذیر است.

شیخی خاطرنشان کرد: دمای رفاه ۲۰ درجه سانتی‌گراد تعیین شده، که امیدواریم همه مشترکان آن را رعایت کنند.