آیین استقبال از ۱۰ شهید گمنام در کرج

آیین استقبال از پیکر ۱۰ شهید گمنام امروز دوشنبه ۲۶ آبان‌ماه ۱۴۰۴ با حضورمردم قدرشناس استان البرز در محل کانون شهید سبحانی کرج برگزارشد.
عکاس :مهدی اللهیاربیگی
تاریخ : ۱۴۰۴/۰۸/۲۶ - ۲۲:۵۵
