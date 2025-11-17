به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مهاباد؛ مسول اردویی راهیان نور سپاه شهدای آذربایجان غربی گفت: زائران در این مدت از یادمان‌های شهیدان کاوه و امینی در مهاباد بلفت و دوپازا و دارساوین در سردشت، حاج عمران پیرانشهر و شهید بروجردی نقده دیدن کرده‌اند.

سرهنگ عزت‌الله ابراهیمی با بیان اینکه تاکنون ۴۵ دانش‌آموز در قالب کاروان‌های راهیان نور به مناطق عملیاتی جنوب اعزام شده‌اند. افزود: بر اساس برنامه‌ریزی‌ها، هزار و ۸۰۰ دانش‌آموز امسال به مناطق عملیاتی جنوب اعزام می‌شوند.