دبیر ششمین نمایشگاه کتاب کیش از ارائه ۵۰ درصد تخفیف خرید کتاب برای ساکنان تا سقف ۶۰۰ هزار تومان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، داوود رادمند، گفت: این نمایشگاه از اول تا نهم آذر با حضور ۳۰۰ ناشر برگزیده و عرضه ۱۷ هزار عنوان کتاب برگزار میشود.
او افزود: با حمایت سازمان منطقه آزاد کیش و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، امسال نیز طرح حمایتی خرید کتاب با ۵۰ درصد تخفیف ویژه ساکنان اجرا میشود.
رادمند، افزود: هر فرد با ارائه کدملی میتواند تا سقف ۶۰۰ هزار تومان از این تخفیف استفاده کند و خریدهای بیشتر نیز با ۱۰ درصد تخفیف محاسبه خواهد شد.
دبیر ششمین نمایشگاه کتاب کیش، افزود: براساس ضوابط وزارت ارشاد اسلامی، کتابهای کمکآموزشی به دلیل شرایط بازار و برای رعایت عدالت در حمایت از ناشران عمومی، با ۲۵ درصد تخفیف عرضه میشود.
علیزاده گفت: دبیر نمایشگاه، امسال بیش از ۱۷ هزار عنوان کتاب از ۳۰۰ ناشر برگزیده کشور در نمایشگاه ارائه میشود.
او افزود: همه کتابها در سامانه هوشمند نمایشگاه ثبت شده و مراجعهکنندگان میتوانند محل دقیق عرضه هر عنوان را درقالب الکترونیکی دریافت کنند.
داود رادمند، گفت: نمایشگاه امسال در فضای ۷ هزار متر مربع سالن نمایشگاههای بینالمللی کیش و متمرکز برگزار میشود.
او افزود: برای سهولت خرید، سبدهای چرخدار و نه صندوق فروش شامل یک صندوق ویژه افراد دارای شرایط خاص پیشبینی شده است.
رادمند خاطرنشان کرد: تراکنشهای فروش از حساب رسمی وزارت ارشاد اسلامی انجام میشود.
دبیر ششمین نمایشگاه کتاب کیش گفت: بازدیدهای صبحگاهی ویژه دانشآموزان با هماهنگی آموزشوپرورش برگزار می شود.
رادمند گفت: از چهار نقطه صدف، صفین، بنیاد و نوبنیاد ناوگان حمل و نقل مینی بوسرانی رایگان رفت و برگشت در ساعت های ۱۸، ۱۹ و بازگشت در ۲۱ و ۲۲ در نظر گرفته شده است.
دبیر ششمین نمایشگاه کتاب کیش، گفت: مسابقه شاهنامهخوانی، گویندگی زبان انگلیسی، چند رونمایی کتاب و معرفی اثر جدیدی که توسط دانشآموزان کیش نوشته شده است از برنامههای جانبی نمایشگاه است.