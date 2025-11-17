بازیهای همبستگی اسلامی؛
پایان کار محروقی با ایستادن در رده ششم
نماینده کشورمان در مسابقات پرتاب دیسک بازیهای همبستگی اسلامی در رده ششم قرار گرفت.
به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، مهلا محروقی در مسابقات پرتاب دیسک ششمین دوره بازیهای همبستگی اسلامی دوشنبه با ورزشکارانی از بحرین، نیجریه (دو نماینده)، کامرون، لیبی و ترکیه به رقابت پرداخت.
محروقی در پرتاب نخست ۴۶ متر را به ثبت رساند، پرتاب دوم او خطا و پرتاب سوم این ورزشکار ۴٩/۵٩ بود.
محروقی در پرتاب چهارم و پنجم مرتکب خطا شد و در پرتاب ششم عدد ۴٧/٢٢ را ثبت کرد.
بدین ترتیب نماینده کشورمان در جایگاه ششم به کار خود پایان داد.