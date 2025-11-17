

به گزارش خبرنگار اعزامی به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، مهلا محروقی در مسابقات پرتاب دیسک ششمین دوره بازی‌های همبستگی اسلامی دوشنبه با ورزشکارانی از بحرین، نیجریه (دو نماینده)، کامرون، لیبی و ترکیه به رقابت پرداخت.

محروقی در پرتاب نخست ۴۶ متر را به ثبت رساند، پرتاب دوم او خطا و پرتاب سوم این ورزشکار ۴٩/۵٩ بود.

محروقی در پرتاب چهارم و پنجم مرتکب خطا شد و در پرتاب ششم عدد ۴٧/٢٢ را ثبت کرد.

بدین ترتیب نماینده کشورمان در جایگاه ششم به کار خود پایان داد.