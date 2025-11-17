پخش زنده
ایرانشناس یونانی با بیان اینکه بزرگترین قدرت ایران فرهنگ آن است، گفت: مردم یونان حس میکنند حمله اسرائیل و آمریکا به ایران در واقع حمله به آنها بوده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ونتیس، ایرانشناس یونانی در برنامه گفتگوی ویژه خبری افزود: ایران و یونان برادری فرهنگی دارند و چند سال است که زبان فارسی در آتن در حال تدریس است.
یوانف، ایرانشناس و استاد زبان فارسی دانشگاه مسکو هم در این برنامه گفت:ما سعی میکنیم واقعیت را از ایران به دانشجویان نمایش دهیم نه آنچه در اینترنت وجود دارد
وسکانیان، رئیس کرسی ایرانشناسی دانشگاه ایروان نیز در این برنامه گفت: مردمان ارمنستان به فرهنگ ایرانی به عنوان یک فرهنگ بیگانه یا حتی فرهنگ همسایه نگاه نمیکنند.
صبح امروز آیین افتتاحیه اجلاس بینالمللی ایرانشناسان با حضور بیش از 50 ایرانشناس از 21 کشور جهان در دانشگاه شیراز برگزار شد.
موضوع برنامه: اجلاس بین المللی ایران شناسان جهان، فرصتها و ظرفیتها
مهمان برنامه:
آقایان حسین دیوسالار، معاون سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی؛ اوانگلوس ونتیس، ایران شناس یونانی؛ ولادیمیر ایوانف، ایران شناس و استاد زبان فارسی دانشگاه مسکو و وارطان وسکانیان، رئیس کرسی ایران شناسی دانشگاه ایروان
سؤال: آقای دکتر دیوسالار، با توجه به شرایطی که در منطقه و جهان وجود دارد، آن تصویری که دشمن ایران سعی میکند از ایران به جهان مخابره کند، بعد از ۳۰ سال ایران شناسان با این لهجههای زیبا و تسلط به زبان فارسی دور هم جمع شدهاند برای اینکه چه چیزی از ایران را به دنیا مخابره کنند؟
دیوسالار: حوزه دیپلماسی فرهنگی و قدرت نرم و ضرورت تقویت این حوزه ها، یکی از ضرورتهای امکان ناپذیری است که در حوزه ارتباطات بین الملل با تمرکز بر حوزه دیپلماسی فرهنگی اهمیت بسیار زیادی دارد. اگر دیپلماسی فرهنگی را به ساختن پل برای ارتباط بین ملتها و دلها تعبیر کنیم، برای اینکه همه حوزههای روابط بین المللی را تعمیق ببخشیم، یکی از مهمترین مؤلفههای تقویت قدرت نرم و دیپلماسی فرهنگی، ارائه یک روایت و تصویر واقعی است. البته این میتواند شامل خیلی از کشورها باشد ولی در مورد ایران، ایران متمدن، ایران فرهنگی، ایرانی که با ظرفیتها و داشتههای ارزشمندش ر طول تاریخ و جهان اثبات شده، ضرورت این روایتگری افزایش پیدا میکند. در بیانات و مضامینی که از رهبر معظم انقلاب در این حوزه مشاهده میکنید اینکه ضرورت ارائه تصویر واقعی از ایران امروز، ایران اسلامی، ایران فرهنگی، ایران متمدن، ایران پیشرفت را مورد تأکید قرار میدهند. طبیعتاً ارائه تصویر واقعی و روایت درست از ایران به ویژه در دوره اخیر و در پس از جنگ ۱۲ روزه ضرورتی انکارناپذیر است که ما در دوره تحولی سازمان فرهنگ و ارتباطات در دوره مسئولیت آقای ایمانی پور، ریاست سازمان فرهنگ و ارتباطات، از آن طرف تأکیدهای وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر تمرکز بر گفتمان ایرانی، گفتمان اسلامی و گفتمان انسانیت، تلاش ما این است که بتوانیم در بهترین زمان ممکن که تصور ما این است که سازمان فرهنگ و ارتباطات توانسته در بهترین زمان با درک دقیق موقعیت برای اینکه سفیران فرهنگی خودش را در کشورهای مختلف ایران شناسان را به صورت تجمیعی در ایران اسلامی در مرجع و مرجع علمی خودشان اینها را گردهم بیاورد برای اینکه بتواند روایت واقعی تری را از این طریق به مخاطبان مختلف خودش در دنیا مخابره کند.
سؤال: آقای دکتر ونتیس، تجربه و تصویر واقعی شما از ایران چه تصویری است و این تصویر با این چیزی که در این چند روز در ایران دیدهاید چقدر فرق دارد، چقدر برای شما اتفاقات جدید افتاده که میتوانید آنها را به دنیا و مردم کشور خودتان انتقال دهید؟
ونتیس: یک ایران شناس باید اول ایران دوست باشد، دانش بدون عشق صورت نمیگیرد.
سؤال: شما ایران را دوست دارید؟
ونتیس: ما عاشق ایران هستیم. اگر عاشق ایران نبودیم نمیتوانستیم هم در ایران زندگی کنیم و مطالعه کنیم. قول وظیفه ما قول زندگی تقدیم به ایران زمین است. البته روابط فرهنگی ایران و یونان همیشه مثبت بوده و شباهت بسیاری با هم دارند. ایران و یونان برادری فرهنگی با هم دارند و در این مورد همیشه هم در گذشته و هم در امروز و هم در آینده، فرهنگ یونان، همراه فرهنگ ایران و همراه مردم است. مردم ایران همیشه درکنار مردم یونان بودهاند و همدل و همفکر هم هستند.
سؤال: مردم یونان چقدر ایران و مردم ایران را میشناسند؟
بنیتس: زیاد میشناسند. ما سعی میکنیم ایران شناسی را قویتر کنیم، با کمک سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در آتن و سفارت ایران، زبان فارسی در آتن تدریس میشود و ما هر کاری انجام میدهیم که یونانیها با فرهنگ ایران آشنا شوند. بعد از جنگ ۱۲ روزه که اتفاق افتاد، من از خودم سؤالی داشتم و میخواستم واقعیت در ایران را بدانم، مردم ایران چطوری فکر میکنند و چه حسی دارند، در مورد جنگ، در مورد موقعیت تاریخی که ایران و منطقه را دربر گرفته بود، میخواستم بدانم مردم ایران به این واقعیت چطور نگاه میکنند. به ایران آمدم و دیدم که هیچ چیزی عوض نشده است و مثل قبل است و دیدم که مردم ایران در شکوه و قدرت معنوی با خوش بینی به آینده نگاه میکنند.
سؤال: آقای دکتر ایوانف، نوع نگاه مردم شما در روسیه به تمدن و فرهنگ ایران چه است، چقدر مردم ایران را میشناسید و بعد از جنگ ۱۲ روزه مردم ایران با مردم ایران در قبل از جنگ ۱۲ روزه چه فرقی کرده است؟
ایوانف: ما سعی میکنیم به دانشجویان و به همه مردمانی که با آنها آشنا هستیم واقعیت را نشان بدهیم. نه کسانی که ممکن است در اینترنت بشنوند که ممکن است درست نباشد، ما سعی میکنیم خود ایرانیان را به کلاسهای خودمان دعوت کنیم و رایزنی فرهنگی ایران در مسکو به ما خیلی کمک میکند. دانشجویان ما خوب میدانند که واقعیت در ایران چه است اینکه ایران یک کشور پیشرفتهای است، موفقیتهای زیادی به دست آورده است، ما هم سعی میکنیم کتابهایی درباره ادبیات ایران در کرسی ادبیات فارسی بنویسیم. دو خانم دکتر داریم که در جهان خیلی معروف هستند که یک کتاب دو جلد تعریف کردهاند که نصف آن درباره شعر کلاسیک فارسی است و نصف آن درباره شعر نو است و این کتاب جایزهای گرفته است و آنها این جایزه را گرفتهاند.
سؤال: آقای دکتر وسکانیان، تجربه و تصویر واقعی شما از ایران و فرهنگ ایران چه تصویری بوده است و این اجلاس برای شناساندن فرهنگ و تمدن ایران به جهان چه کمکی میکند؟
وسکانیان: ما در ارمنستان به فرهنگ ایرانی بعنوان یک بیگانه یا یک فرهنگ همسایه نگاه نمیکنیم. ما حامیان فرهنگ مشترک و تمدن مشترک ارمنی ایرانی هستیم و من بارها گفتهام ما دو دین هستیم، دین اسلام و دین مسیحیت و یک تمدن. ما دو زبان هستیم، زبان پارسی و زبان ارمنی و یک تمدن، ما دو کشور هستیم، ایران و ارمنستان و یک تمدن. از این دیدگاه سیمای راستین ایران برای ارمنیها هیچ جای شک و تردید ندارد. یعنی سیمای راستین و چهره واقعی ایران را مردم ارمنستان و کشور ارمنستان به خوبی درک میکنند و وظیفه ایران شناسان که هم افتخار است و هم مسئولیت است این است که این سیمای راستین و چهره واقعی ایران را به جامعه خارج از ارمنستان معرفی کنیم، با نشریات، با انتشارات مقالات و کتابهای ما، از این دیدگاه مکتب ایران شناسی ارمنستان که تقریباً ۱۰۶ سال عمر دارد و حتی ارمنیهایی که در رشته ایران شناسی کوشیدهاند. از قرن ۱۹ بنیانگذاران مدرسه؟ شرقیه در مسکو بودهاند، بنیانگذاران مکتب دانشگاه گوتینگ آلمان بودهاند، بنیانگذاران یکی از رشتههای زبانها و فرهنگ ایران باستان را در دانشگاه تهران آقای پروفسور؟ بودهاند که بنیانگذاری کردهاند، از این دیدگاه ارمنیها با ایرانیها تجربه زندگی مسالمت آمیز هزاران سال را دارند. امروز هم در تخت جمشید شاهد بودیم که تصویر ارمنیها آنجا هک شده بود.
سؤال: این تصویر را میدیدید چه احساسی داشتید؟
وسکانیان: ملاقاتی بود بین یک ارمنی قرن ۲۱ با یک ارمنی قرن هزاره دوم قبل از میلاد، از این دیدگاه برای بنده خیلی جالب بود. از طرف دیگر از دوران هخامنشی ایرانیان دروغ را همسان با قحطی سال و همسان با جنگ میدانستند و داریوش کبیر میطلبد که ایران را از جنگ و دروغ و قحطی دور نگه بدارد. متأسفانه در شرایط فعلی در حملات تبلیغاتی ایران و حتی جنگ تحمیلی ۱۲ روزه که شاهد بودیم، تمام این عملیات مبنی بر دروغ بود و عدالت که یکی از ویژگیها و خصلتهای ایرانیان است، آنشربان عادل که یکی از بهترین مثالها است یعنی یکی از؟ ایران به لقب عادل شناخته شده بود. از این دیدگاه ما حداکثر کوشش خودمان را انجام میدهیم تا چهره واقعی ایران را به جهانیان معرفی کنیم.
سؤال: آقای دکتر دیوسالار، این اجلاس دستاوردهای کوتاه مدت و دستاوردهای بلندمدتی دارد. تمرکز مهمانان ما در استودیو هم برای کشور خودشان بود و هم برای دنیا بود. به طور تخصصی و با اهدافی که این همایش جلو رفته است، برای معرفی ایران جهان، این اجلاس در کوتاه مدت و بلندمدت چه هدفگذاریهایی انجام داده است؟
دیوسالار: در نقطه کانونی اجلاس همانطور که عرض کردم، تلاش برای این است که روایت دقیق تری چه در کوتاه مدت و چه در بلندمدت بتوان از عنوان این اجلاس که اجلاس بین المللی ایران شناسان فرصتها و ظرفیتهای گفتوگو است، بتوان بعنوان دستاورد به آن توجه کرد. هر آن چیزی که دارد اتفاق میافتد از اجلاس حقوق بشر در رهیافت شرقی تا هفتههای فیلم و موسیقی و برنامههای مناسبتی از کنگره شعر بنی الرحمه تا بزرگداشت حافظ، از به زودی جشنواره تمدن نوین اسلامی تا این اجلاس بین المللی که هستیم، همه تلاش این اجلاسها این است که بتواند روایت دقیق تری از ایران بعنوان یک نگاه کانونی به فعالیتهای ما در سازمان فرهنگ و ارتباطات، مجموعه نظام در حوزه فعالیتهای فرهنگی و بین المللی اعم از داشتههایی که ایرانیان خارج از کشور و ایران شناسان، حوزه اسلام شناسی، حوزه زبان و ادبیات فارسی بتواند کمک کند. شبکه سازی ارتباطات و تلاش برای تقویت نسل جدید و مهمتر از همه توجه و تمرکز به این نکته اساسی که علاوه بر مطالعات فرهنگی و تمدنی، آقای دکتر اشاره کردند که سابقه مطالعه ایران شناسی بیش از یک سده است و تمرکز بر حوزه فرهنگی و تمدنی به دلیل جایگاه فرهنگی و تمدنی ایران از اهمیت فوق العادهای برخوردار بوده است. اما معنی این این است که ما باید امروز علاوه بر نگاه فرهنگی و تمدنی، نگاه ایران معاصر، ایران پیشرفت و ایران توسعه و ملت بزرگ ایران که صاحب این تمدن بزرگ هستند را در کانون توجه خودمان در کوتاه مدت و بلندمدت قرار بدهیم و این شبکه سازی ارتباطات مستمر، یکی از اهداف جدی ما، ادامه ارتباطات مان برای دورههای آینده است.
سؤال: آقای دکتر ونتیس، نکاتی که آقای دکتر دیوسالار گفتند، شما در تهران و شیراز بودید، مردم ایران را دیدید، فرهنگ را از قبل میشناختید، الان زمانی که چهار پنج ماه است از جنگ ۱۲ روزه را پشت سر گذاشتهایم، آرامش مردم شیراز را دیدید، زیبایی این شهر بسیار حیرت انگیز را دیدید. به نظر شما علت اصلی و ریشهای که دشمنان ایران تلاش میکنند یک تصویر هراس انگیز از ایران نشان دنیا بدهند چه است و چطور میشود با دانستههای شما این تصویر را تغییر داد؟
ونتیس: البته دشمنان ایران سعی میکنند که یک تصویر منفی برای هم مردم ایران و هم برای حکومت ایران و هم برای فرهنگ ایران برای جهان غرب اعلام کنند در یونان هم همینطور است. در این مورد اهمیت قدرت نرم که فرهنگ است، بسیار زیاد است. در این مورد خوشحال هستم که بگویم یک پروژهای بین شهرداری و استانداری شهر ارسطو و مقدونیه مرکزی یونان و استانداری شیراز برگزار میشود. در این مورد با معاونت استانداری شیراز صحبتی داشتیم که پسندیدهاند و فردا هم یک ملاقات دیگری داریم راجع به پروژه کانال خشایار شاه در مقدونیه مرکزی یونان. در دوران قدیم در منطقه خلکیدگی، یک دوره جنگ میان ایران و یونان، خشایار شاه یک کانال با طول ۲ کیلومتر و عرض ۳۰ متر کشیده بود. بعد از جنگ این کانال زیر خاک مدفون شد ولی هنوز است. باستان شناسان آنجا کار کردهاند و شهردار و مردم منطقه خیلی علاقمند هستند با همکاری حکومت و مردم ایران، طی یک توافقنامهای، یک مجسمه و یکسری فعالیت انجام بدهیم که به همه دنیا نشان بدهیم که روابط بین ایران و یونان برادرانه است.....
