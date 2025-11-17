پخش زنده
امروز: -
معاون توسعه همکاریهای علمی و فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی گفت: همایش بین المللی ایرانشناسی با حضور بیش از ۵۰ ایرانشناس خارجی از ۲۱ کشور در تهران آغاز شده و در بیانیه پایانی این همایش، تشکیل دبیرخانه دائمی مجمع ایرانشناسان جهان، اعلام رسمی خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقایان حسین دیوسالار، معاون توسعه همکاریهای علمی و فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی؛ اوانگلوس ونتیس، ایران شناس یونانی؛ ولادیمیر ایوانف، ایران شناس و استاد زبان فارسی دانشگاه مسکو و وارطان وسکانیان، رئیس کرسی ایران شناسی دانشگاه ایروان با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری، فرصت ها و ظرفیت های همایش بین المللی ایرانشناسی را بررسی و تشریح کردند و به پرسش ها در این باره پاسخ دادند. متن کامل این برنامه به شرح زیر است.
سؤال: آقای دکتر دیوسالار، با توجه به شرایطی که در منطقه و جهان وجود دارد، آن تصویری که دشمن ایران سعی میکند از ایران به جهان مخابره کند، بعد از ۳۰ سال ایران شناسان با این لهجههای زیبا و تسلط به زبان فارسی دور هم جمع شدهاند برای اینکه چه چیزی از ایران را به دنیا مخابره کنند؟
دیوسالار: حوزه دیپلماسی فرهنگی و قدرت نرم و ضرورت تقویت این حوزه ها، یکی از ضرورتهای امکان ناپذیری است که در حوزه ارتباطات بین الملل با تمرکز بر حوزه دیپلماسی فرهنگی اهمیت بسیار زیادی دارد. اگر دیپلماسی فرهنگی را به ساختن پل برای ارتباط بین ملتها و دلها تعبیر کنیم، برای اینکه همه حوزههای روابط بین المللی را تعمیق بخشیم، یکی از مهمترین مؤلفههای تقویت قدرت نرم و دیپلماسی فرهنگی، ارائه روایت و تصویر واقعی است. البته این میتواند شامل خیلی از کشورها باشد ولی در مورد ایران، ایران متمدن، ایران فرهنگی، ایرانی که با ظرفیتها و داشتههای ارزشمندش در طول تاریخ و جهان اثبات شده، ضرورت این روایتگری افزایش پیدا میکند. در بیانات و مضامینی که از رهبر معظم انقلاب در این حوزه مشاهده میکنید بر ضرورت ارائه تصویر واقعی از ایران امروز، ایران اسلامی، ایران فرهنگی، ایران متمدن و ایران پیشرفته تأکید میکنند. طبیعتاً ارائه تصویر واقعی و روایت درست از ایران به ویژه در دوره اخیر و در پس از جنگ ۱۲ روزه ضرورتی انکارناپذیر است. تصور ما این است که سازمان فرهنگ و ارتباطات توانسته در بهترین زمان با درک دقیق موقعیت، روایت واقعی تری را از این طریق به مخاطبان مختلف خودش در دنیا مخابره کند.
سؤال: آقای دکتر ونتیس، تجربه و تصویر واقعی شما از ایران چه تصویری است و این تصویر با چیزی که در این چند روز در ایران دیدهاید چقدر فرق دارد؟ چقدر برای شما اتفاقات جدید افتاده که میتوانید آنها را به دنیا و مردم کشور خودتان انتقال دهید؟
ونتیس: یک ایران شناس باید اول ایران دوست باشد، دانش بدون عشق صورت نمیگیرد.
سؤال: شما ایران را دوست دارید؟
ونتیس: ما عاشق ایران هستیم. اگر عاشق ایران نبودیم نمیتوانستیم هم در ایران زندگی و مطالعه کنیم. قول وظیفه ما قول زندگی تقدیم به ایران زمین است. البته روابط فرهنگی ایران و یونان همیشه مثبت بوده و شباهت بسیاری با هم دارند. ایران و یونان برادری فرهنگی با هم دارند و در این مورد همیشه هم در گذشته و هم در امروز و هم در آینده، فرهنگ یونان، همراه فرهنگ ایران و همراه مردم است. مردم ایران همیشه درکنار مردم یونان بودهاند و همدل و همفکر هم هستند.
سؤال: مردم یونان چقدر ایران و مردم ایران را میشناسند؟
ونیتس: زیاد میشناسند.ما سعی میکنیم ایران شناسی را قویتر کنیم. با کمک سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در آتن و سفارت ایران، زبان فارسی در آتن تدریس میشود و هر کاری انجام میدهیم که یونانیها با فرهنگ ایران آشنا شوند. بعد از جنگ ۱۲ روزه، از خودم سؤالی داشتم و میخواستم واقعیت را در ایران بدانم. مردم ایران چطوری فکر میکنند و چه حسی در مورد جنگ و موقعیت تاریخی که ایران و منطقه را در بر گرفته بود دارند؟ میخواستم بدانم مردم ایران به این واقعیت چطور نگاه میکنند. به ایران آمدم و دیدم که هیچ چیزی عوض نشده و مثل قبل است و دیدم که مردم ایران در شکوه و قدرت معنوی با خوش بینی به آینده نگاه میکنند.
سؤال: آقای دکتر ایوانف، نوع نگاه مردم شما در روسیه به تمدن و فرهنگ ایران چه است؟ چقدر مردم ایران را میشناسید و بعد از جنگ ۱۲ روزه مردم ایران با مردم ایران در قبل از جنگ ۱۲ روزه چه فرقی کرده است؟
ایوانف: ما سعی میکنیم به دانشجویان و به همه مردمانی که با آنها آشنا هستیم واقعیت را نشان دهیم. نه افرادی که ممکن است در اینترنت بشنوند که ممکن است درست نباشد. سعی میکنیم ایرانیان را به کلاسهای خودمان دعوت کنیم و رایزنی فرهنگی ایران در مسکو به ما خیلی کمک میکند. دانشجویان ما خوب میدانند که واقعیت در ایران چه است. اینکه ایران کشور پیشرفتهای است و موفقیتهای زیادی به دست آورده است. ما هم سعی میکنیم کتابهایی درباره ادبیات ایران در کرسی ادبیات فارسی بنویسیم. دو خانم دکتر داریم که در جهان خیلی معروف هستند که یک کتاب دو جلد تالیف کردهاند که نصف آن درباره شعر کلاسیک فارسی است و نصف آن درباره شعر نو است و این کتاب جایزهای گرفته است.
.
سؤال: آقای دکتر وسکانیان، تجربه و تصویر واقعی شما از ایران و فرهنگ ایران چه تصویری بوده و این اجلاس برای شناساندن فرهنگ و تمدن ایران به جهان چه کمکی میکند؟
وسکانیان: ما در ارمنستان به فرهنگ ایرانی بعنوان یک بیگانه یا فرهنگ همسایه نگاه نمیکنیم. ما حامیان فرهنگ مشترک و تمدن مشترک ارمنی ایرانی هستیم و من بارها گفتهام ما دو دین هستیم. دین اسلام و دین مسیحیت و یک تمدن. ما دو زبان هستیم. زبان پارسی و زبان ارمنی و یک تمدن، ما دو کشور هستیم. ایران و ارمنستان و یک تمدن. از این دیدگاه سیمای راستین ایران برای ارمنیها هیچ جای شک و تردید ندارد. یعنی سیمای راستین و چهره واقعی ایران را مردم ارمنستان و کشور ارمنستان به خوبی درک میکنند و وظیفه ایران شناسان که هم افتخار و هم مسئولیت است، این است که این سیمای راستین و چهره واقعی ایران را به جامعه خارج از ارمنستان معرفی کنیم، با نشریات، با انتشار مقالات و کتابهای ما، از این دیدگاه مکتب ایران شناسی ارمنستان که تقریباً ۱۰۶ سال عمر دارد و حتی ارمنیهایی که در رشته ایران شناسی کوشیدهاند. از قرن ۱۹ بنیانگذاران مدرسه شرقیه در مسکو بودهاند. بنیانگذاران مکتب دانشگاه گوتینگ آلمان بودهاند. بنیانگذاران یکی از رشتههای زبانها و فرهنگ ایران باستان را در دانشگاه تهران آقای پروفسور گوبن آبراهامیان بودهاند که بنیانگذاری کردهاند، از این دیدگاه ارمنیها با ایرانیها تجربه زندگی مسالمت آمیز هزاران سال را دارند. امروز هم در تخت جمشید شاهد بودیم که تصویر ارمنیها آنجا حک شده بود.
سؤال: این تصویر را میدیدید چه احساسی داشتید؟
وسکانیان: ملاقاتی بود بین ارمنی قرن ۲۱ با ارمنی قرن هزاره دوم قبل از میلاد، از این دیدگاه برای بنده خیلی جالب بود. از طرف دیگر از دوران هخامنشی ایرانیان دروغ را همسان با قحطی سال و همسان با جنگ میدانستند و داریوش کبیر میطلبد که ایران را از جنگ و دروغ و قحطی دور نگه دارد. متأسفانه در شرایط فعلی در حملات تبلیغاتی ایران و حتی جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، تمام این عملیات مبنی بر دروغ بود و عدالت که یکی از ویژگیها و خصلتهای ایرانیان است. آنشربان عادل که یکی از بهترین مثالها است یعنی یکی از پادشاهان ایران به لقب عادل شناخته شده بود. از این دیدگاه ما حداکثر کوشش خودمان را انجام میدهیم تا چهره واقعی ایران را به جهانیان معرفی کنیم.
سؤال: آقای دکتر دیوسالار، این اجلاس دستاوردهای کوتاه مدت و دستاوردهای بلندمدتی دارد. تمرکز مهمانان ما در استودیو هم برای کشور خودشان و هم برای دنیا بود. به طور تخصصی و با اهدافی که این همایش جلو رفته، برای معرفی ایران جهان، این اجلاس در کوتاه مدت و بلندمدت چه هدفگذاریهایی انجام داده است؟
دیوسالار: در نقطه کانونی اجلاس، تلاش این است که بتوان روایت دقیق تری چه در کوتاه مدت و چه در بلندمدت از عنوان این اجلاس که اجلاس بین المللی ایران شناسان فرصتها و ظرفیتهای گفتوگو است، بعنوان دستاورد به آن توجه کرد. هر آن چیزی که دارد اتفاق میافتد از اجلاس حقوق بشر در رهیافت شرقی تا هفتههای فیلم و موسیقی و برنامههای مناسبتی از کنگره شعر بنی الرحمه تا بزرگداشت حافظ، از جشنواره تمدن نوین اسلامی تا این اجلاس بین المللی که هستیم، همه تلاش این اجلاسها این است که بتواند روایت دقیق تری از ایران بعنوان نگاه کانونی به فعالیتهای ما در سازمان فرهنگ و ارتباطات، مجموعه نظام در حوزه فعالیتهای فرهنگی و بین المللی اعم از داشتههایی که ایرانیان خارج از کشور و ایران شناسان، حوزه اسلام شناسی، حوزه زبان و ادبیات فارسی بتواند کمک کند. شبکه سازی ارتباطات و تلاش برای تقویت نسل جدید و مهمتر از همه توجه و تمرکز به این نکته اساسی که علاوه بر مطالعات فرهنگی و تمدنی، آقای دکتر اشاره کردند که سابقه مطالعه ایران شناسی بیش از یک سده است و تمرکز بر حوزه فرهنگی و تمدنی به علت جایگاه فرهنگی و تمدنی ایران از اهمیت فوق العادهای برخوردار بوده اما این به این معنی است که ما باید امروز علاوه بر نگاه فرهنگی و تمدنی، نگاه ایران معاصر، ایران پیشرفت و ایران توسعه و ملت بزرگ ایران که صاحب این تمدن بزرگ هستند را در کانون توجه خودمان در کوتاه مدت و بلندمدت قرار دهیم و این شبکه سازی ارتباطات مستمر، یکی از اهداف جدی ما، ادامه ارتباطات مان برای دورههای آینده است.
سؤال: آقای دکتر ونتیس، شما در تهران و شیراز بودید، مردم ایران را دیدید. فرهنگ را از قبل میشناختید. الان زمانی که چهار پنج ماه است از جنگ ۱۲ روزه را پشت سر گذاشتهایم، آرامش مردم شیراز را دیدید. زیبایی این شهر بسیار حیرت انگیز را دیدید. به نظر شما علت اصلی و ریشهای که دشمنان ایران تلاش میکنند تصویر هراس انگیز از ایران نشان دنیا دهند چه است و چطور میشود با دانستههای شما این تصویر را تغییر داد؟
ونتیس: البته دشمنان ایران سعی میکنند تصویر منفی برای هم مردم ایران و هم برای حکومت ایران و هم برای فرهنگ ایران برای جهان غرب اعلام کنند. در یونان هم همینطور است. در این مورد اهمیت قدرت نرم که فرهنگ است، بسیار زیاد است. در این مورد خوشحالم که بگویم پروژهای بین شهرداری و استانداری شهر ارسطو و مقدونیه مرکزی یونان و استانداری شیراز برگزار میشود. در این مورد با معاونت استانداری شیراز صحبتی داشتیم که پسندیدهاند و فردا هم ملاقات دیگری داریم راجع به پروژه کانال خشایار شاه در مقدونیه مرکزی یونان. در دوران قدیم در منطقه خلکیدگی، یک دوره جنگ میان ایران و یونان، خشایار شاه یک کانال با طول ۲ کیلومتر و عرض ۳۰ متر کشیده بود. بعد از جنگ این کانال زیر خاک مدفون شد ولی هنوز است. باستان شناسان آنجا کار کردهاند و شهردار و مردم منطقه خیلی علاقمند هستند با همکاری حکومت و مردم ایران، در توافقنامهای، یک مجسمه و یکسری فعالیت انجام دهیم که به همه دنیا نشان دهیم که روابط بین ایران و یونان برادرانه است و پیغام صلح به کل دنیا اعلام کنیم. ما که در گذشته جنگیدیم ولی در عین حال احتمال احترام متقابل داشتیم در طول تمام این هزاران سال. ما میخواهیم به آمریکاییها و به تمام قدرتهای بین المللی اعلام کنیم که صلح چقدر مهمتر از جنگ است و در این مورد امیدوار هستیم که ان شاءالله این پروژه را انجام دهیم و در آینده این مجسمه یک سری فعالیتها در این مورد صورت بگیرد و این پیغام به کل جهان اعلام شود.
سوال: در کف خیابانهای یونان شهر آتن، جایی که شما زندگی میکنید، در مورد جنگ ۱۲ روزه، علیه مردم ایران و آن مظلومیتی که برای مردم ایران اتفاق افتاد در اوج مذاکراتی که داشتیم به ما حمله شد و خیلی ظالمانه هم حمله شد، چه نگاهی داشتند. مردم یونان وقتی میدیدند تصویری که نشان داده میشود تصویر واقعی نیست، آنها بین خودشان چی میگفتند؟
ونتیس: مردم یونان همدل و همفکر مردم ایران هستند، سر کار که میروم، برای مسئولیت روزانه با مردم صحبت میکنم. در تلویزیون یونان چند مصاحبه میکنم. البته در طول جنگ ۱۲ روزه ما در تلویزیون یونان بودیم و واقعیت را آن جا اعلام کردیم. مردم یونان هر دفعه که با ایشان صحبت میکنم، اینها میگویند درود بر مردم ایران. یعنی این حمله به ایران، مردم یونان حس میکنند که حمله به خود یونان و به خود آنها بوده است. پس کاملا مردم یونان همفکر و همدل هستند و امیدوار هستیم که در آینده این نظر عمومی مردم یونان که فقط نظر عمومی مردم یونان نیست، نظر عمومی کل مردم اروپا و جهان غرب است. فرق است بین مردم عمومی و حکومت کشورهای غربی که پشتبیانی هم نسل کشی فلسطینیها و هم جنگ و حملهای که علیه ایران اتفاق افتاد که بی دلیل بود که این بزرگترین قدرت ایران و واقعیت فرهنگ است. همه مردم میدانند در جهان غرب که ایران فرهنگی بزرگ دارد و این فرهنگ اهمیت بسیار بسیار زیادی دارد و خسی دارد به تفکر مردم عادی در جهان غرب.
سوال: فکر میکنم مردم یونان به علت تمدن بسیار کهنی که دارند، این تمدن کهن ایران را درک میکنند و طرف حق و عدالت ایستادند. آقای دکتر ایوانف، ایران در بستر تاریخی جاده ابریشم از زمانهای خیلی قدیم به عنوان میانجی فرهنگها از آن یاد میشد و نقش فرهنگی تاثیرگذاری داشت. با توجه به نقش ایران در این بستر تاریخی در دیپلماسی فرهنگی معاصر ایران چه جایگاه و نقشی دارد و چکار میتواند انجام دهد؟ شما به عنوان ایران شناس چه کاری برای معرفی این دیپلماسی فرهنگی در کنار ایران داشته باشید؟
ایوانف: از مدتها پیش یعنی از قرن پانزدهم میلادی ما میدانیم از طریق رود ولگا ایران با روسیه تماسهای بسیار نزدیکی داشته و میشود گفت این عمل ادامه دارد و در قرنهای دیگر هم در قرن نوزدهم مثلا این تماسها بهتر میشدند و حالا هم در این زمان معاصر تماس ایران با روسیه خیلی بهتر شده و ما در سطوح مختلف میتوانیم ببینیم چقدر موضع مواضع ایران و روسیه در عرصه بین المللی بهم دیگر نزدیک است. البته ما میتوانیم از هر دو طرف از این موقعیت استفاده کنیم تا در برابر وسوسههای مختلف بایستیم و ایستادگی کنیم و به دوستی و همکاری مان ادامه دهیم و ما از طریق اینترنت معرفی میکنیم فعالیتهای ایران را و این کارهای ما موجب شده تقاضای دانشجویان به زبان و ادبیات فارسی خیلی بیشتر شده است. تعداد کرسیهای زبان و ادبیات فارسی در شهر مسکو و روسیه به طور کلی در سالهای اخیر خیلی بیشتر شده و مثلا نه تنها در دانشگاه و دولت مسکو، در دانشگاه و دوستی ملت، دانشگاه علوم انسانی، دانشگاه زبان شناسی، در شهرهای دیگر مثل شهر قازان چنین کرسیها فعالیت شان خیلی وسیعتر شده و تعداد دانشجویان شان بیشتر شده.
سوال: یعنی اقبال زیادی دارند به زبان و ادبیات فارسی؟ دوست دارند صحبت کنند به زبان فارسی؟
ایوانف: سابق در زمان شوروی کم کسی بوده که درباره ادبیات معاصر چیزی شنیده است. البته درباره ادبیات کلاسیک همه کس چیزهایی بلدند ولی ادبیات معاصر یک خورده دور بوده از دید مردم ولی حالا به این موضوع هم متوجه میشوند و از دانشجویان شان و از استادان شان سوالهایی میکنند و میشود دید توجه شان خیلی بیشتر و بهتر شده است و از آنها استفاده میکنیم که بیشتر تبلیغ کنیم. از ادبیات فارسی و از المپیادهای مختلفی استفاده میکنیم مثلا یک المپیاد زبان فارسی در ماه فوریه یعنی دو ماه دیگر خواهد بود و ما از شهرهای دیگر روسیه مثلا از اوسیتیای شمالی، از آستراخان، از نووسیبیرسک، از شهر سن پطرزبورگ از دانشجویان دعوت میکنیم که با هم رقابت کنند و آزمون داشته باشند. البته در این صورت سفارت ایران و سایر موسسات ایرانی که در مسکو وجود دارد به من کمک میکنند و آنها جایزه خاصی به بچهها میدهند و بهترین شان را میفرستند به ایران برای دانش افزایی.
سوال: این المپیاد در مورد خود زبان فارسی است صرفا یا در مورد فرهنگ و تمدن ایران، تمدن کهن، تمدن معاصر؟
ایوانف: ۵-۶ تا آزمون دارد. مثلا بنده مسئول آزمون گرامی هستم. یک استاد دیگر مسئول فیلم ایرانی هستند. یعنی قطعه فیلم نشان میدهند و بچهها باید بفهمند و کتبی جواب دهند.
سوال: سخت نگیرین به آنها، زبان شیرین فارسی بگذارید شیرین بماند پیش شان؟
ایوانف: آزمون آزمون است دیگر. آنها باید بفهمند و جواب دهند نشان دهند چیزی را که در ظرف چهار پنج سال یاد گرفته اند.
سوال: زبان هویت، ادبیات همه اینها تمدن این منطقه را تشکیل میدهد که ایران شاید یکی از کهن ترینش و شاید واقعا به صورت قاطع بگوییم که کهن ترینش باشد، چه فرصتهای منحصر به فردی در معرفی این ادبیات کهن برای سایر فرهنگهای اطراف ایران وجود دارد؟
وسکانیان: ایران چند تا ویژگی خاص خودش دارد. ایران از سرزمینهایی میباشد که تمدن سازست. یعنی تمدنهای مختلفی در این زادو بوم زاده شده و توسعه پیدا کردند و به مناطق دیگر رخنه کردند. خصلت دوم ایران زمین و ایرانیان تسامح و بردباری است. یعنی حمایت از خرده فرهنگها و حمایت از اقلیتهای قومی، مذهبی، دینی و ... که از دوران کورش کبیر شاهد بودیم و هستیم و امروزه هم این یکی از ویژگیهای خاص ایران است در منطقه خاورمیانه. منطقهای که نسل کشی و جنگهای ناعادلانه متاسفانه شاهد هستیم. ایران به عنوان قاره بزرگ تسامح و بردباری مطرح است. خصلت سوم ایران زبان پارسی است، اگر بتوانیم ایران را به عنوان تن پنداریم، زبان فارسی دل این تن است و روح این زبان حافظ و سعدی. الان در زادگاه این بزرگان هستیم.
سوال: شعری از این بزرگان یادتان است؟
وسکانیان: الا یا ایها الساقی ادر کاسا و ناولها که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها
فغان کاین لولیان شوخ شیرین کار شهرآشوب / چنان بردند صبر از دل که ترکان خوان یغما را
یعنی لولیان که همان کولیها هستند و در واقع ترکان که قومی هستند. شریف را در ایران و ما قشقاییها و آذریها را داریم که البته ایرانیان و در راستای فرهنگ و تمدن ایرانی کوشیدند، جنگیدند و میکوشند، مثل ارمنیهای ایران.
از دیدگاه نگاه کنید امکانات زیادی است که ما بتوانیم ایران شناسی را ترویج دهیم. کمبودی که ما داریم، این است که ایران شناسی باید مرکزیتش در ایران باشد. تاریخ هم متاسفانه ایران شناسی به عنوان یکی از رشتههای استشراف یعنی اوریانتالیسم خارج از ایران ترویج و توسعه پیدا کرده ولی دیدگاه ما ایران شناسان ارمنی طوری که استاد فرمودند مبنی بر ایران دوستی است، نه استعمار ایران که متاسفانه در بعضی کشورهاست، بلکه ایران دوستی است. بنابراین فکر میکنم ایران این امکانات را دارد که مرکزیت ایران شناسی را در خود داشته باشد و این اجلاس یکی از فرصتهایی است که ما میتوانیم استفاده کنیم. فکر میکنم فرصت نشود از همه دست اندرکاران تشکیل و برگزاری این اجلاس بسیار جالب، اتفاقا من از به ندرت کسانی هستم که ۲۵ سال در اولین اجلاس که مرحوم آقای دکتر حبیبی آن موقع کارهای شان انجام میدادند، شرکت کردم به عنوان دانشمند جوان، فارسی ما هم توسعه پیدا کرد از همان دوره، از رایزنهای محترم مخصوصا رایزن جمهوری اسلامی ایران در ارمنستان که این فرصت را فراهم ساختند که ما در خدمت شما و دوستان باشیم.
سوال: بحث امشب را، تنوع بی نظیر قومیتی در ایران داریم که آقای دکتر هم اشاره کردند و مذاهب مختلف، سنی، شیعی، مسیحی، کلیمی، ما همه دور هم جمع شدیم در قالب ایران جان، ایران اسلامی جمع شدیم و با یک تمدن کهن و یک عالمه اتفاق در روبه رو. به نظر شما این اجلاس چطور باید ادامه پیدا کند و آیا تمرکزش در ایران خواهد بود؟
دیوسالار: در مورد سوال شما، ما تلاش مان این بود طبق فرمودهای که دوستان داشتند و جمع بندی همه میهمانان ما داشتند و مفتخریم در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی به دوستان خودمان که دل در گرو ایران دارند و ایران شناسانی که وقتی نام ایران میآید، اشک در چشمان شان جاری میشود و خوشحالیم که این توفیق را داشتیم که بعد از سال به میهمانان خودمان خیر مقدم بگوییم و این آغوش جمهوری اسلامی ایران بازست به روی همه ایران شناسانی که در کنار مردم ایران و در کنار ایران اسلامی تلاش میکنند، تا روایت درستی ارائه کنند. اما تلاش مان این است که علاوه بر اهدافی که داشتیم و این که این مرجعیت علمی را در ایران بتوانیم به آن نقش دهیم و به همین علت است که نشستهای تخصصی مان در دانشگاهها بود. شاید کمتر اتفاق بیفتد اجلاسی که در زمان محدود در چندین دانشگاه نشستهای تخصصی با همین گرایش و با تنوع موضوعی بتواند. لازم میدانم اشاره کنم که مجمع ایران شناسان جهان را تشکیل خواهیم داد با تصویب همین اجلاس و آن را ادامه میدهیم. استمرار ارتباطات مان را به درستی ترسیم میکنیم.
سوال: از سال بعد برگزار میشود به طور مرتب؟
دیوسالار: تلاش داریم که حتما این اتفاق بیفتد و برنامه ما در سازمان فرهنگ و ارتباطات با کمک رایزنها و سفرای مان این است که ارتباطات وسیع تری با ایران شناسان داشته باشیم و با تمرکز فعالیتها در این سامانه ارتباطی بتوانیم سالانه، دو سالانه، منطقهای و به طور گسترده ایران شناسی را به طور جدی دنبال کنیم. هم در خارج از کشور در تقویت آن و هم در داخل کشور به معنای اجلاسهایی که در داخل و خارج بتوانیم برگزار کنیم.
سوال: دبیرخانه دائمی در تهران تشکیل میشود؟
دیوسالار: بنا داشتیم فردا در بیانیه پایانی که به امضای همه میهمانان میرسد اعلام رسمی تاسیس دبیرخانه دائمی مجمع ایران شناسان را داشته باشیم و آن آغازی است برای این که کار منسجمی انجام شود. معتقدیم این اجلاس، پایان نبود و کار نمادین نبود، بلکه این اجلاس آغازی بود برای مسیر روشن و دقیق. برای گام نهادن برای یک اتفاق و جهش ارتباطی.