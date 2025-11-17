پخش زنده
در رویداد ملی «افق تحول رسانه»، رئیس رسانه ملی از مدیر کل و مجموعه صداوسیمای خوزستان بهعنوان نخستین مرکز پیشگام طرح «ایرانجان » تقدیر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر پیمان جبلی فناوری با اشاره به اینکه «ایرانجان» پدیدهای خلاقانه و جریانساز در مسیر تحول رسانه است از نقش خلاقانه و حرفهای کارکنان خوزستان در تحقق اهداف سند تحول رسانه ملی قدردانی کرد.
رویداد ملی افق رسانه با حضور مدیران ارشد سازمان و مراکز استانها در تهران برگزار شد.
رویداد ملی ایران جان، برای نخستین بار توسط صداوسیمای استان خوزستان و با نام ایران جان، خوزستان ایران در بین مراکز صدا و سیما خرداد ماه سال جاری از قاب شبکههای مختلف رسانه ملی اجرا شد.