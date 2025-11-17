افزایش ۳ برابری اعتبارات دهیاریهای کشور
معاون سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور از افزایش ۳ برابری اعتبارات دهیاریهای کشور برای توسعه روستاها خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،علی قربانی در نشست هم اندیشی دهیاران شهرستان تبریز از افزایش ۳ برابری اعتبارات دهیاریهای کشور برای توسعه روستاها خبر داد و گفت:از جمله مشکلاتی که دهیاران و روستاهای ما با آن مواجه هستند حریم روستاها به نسبت شهرهای همجوار، انشعابات آب، برق و گاز است که درصدد هستیم برای حل آنها اقدام اساسی انجام دهیم.
وی با بیان اینکه در جریان سفر به تبریز از بخشداریهای مختلف شهرستان تبریز، اسکو و آذرشهر بازدیدهایی داشتیم افزود: امروز افتتاحهایی صورت گرفت که در جهت توسعه روستاها بوده و میتواند برای خدمت رسانی بهتر به مردم اثرگذار باشد.
علی جعفری آذر، نماینده مردم تبریز اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی با گرامیداشت سالروز آزاد سازی سوسنگرد گفت: در جریان بازدیدها موارد دهیاریها و روستاها و مشکلاتی که با آن درگیر هستند مورد بررسی قرار گرفت و ظرفیتها و فرصتهایی که روستاها دارند نیز مد نظر مسئولان قرار دارد.
وی افزود: هر قدر قبل از وقوع حادثه در روستاها ایمن سازی و تقویت انجام شود بعد از وقوع حادثه خطرات و حوادث کمتری را شاهد خواهیم بود.
جعفری آذر تصریح کرد: انصافا کمکها و اعتبارات خوبی از محل سازمان شهرداریها و دهیاریها به روستاییان صورت گرفته اما مهمترین چالش این عزیزان با بنیاد مسکن در روستاهاست و باید رفع شود تا شاهد توسعه و آبادانی در روستا باشیم.
نیک نفس بخشدار بخش مرکزی تبریز با بیان اینکه مشکل اکثر دهیاران ما تمرکز بر حوزه روستایی و نبود طرحی برای ارتقای ساختار روستایی است گفت: طرح هادی روستاها، یکنواختی قانون برای روستاها، حریم روستاهای واقع در حریم شهرها و افزایش واریزیهای دهیاریها به نسبت تورم هم از دیگر مشکلات ما محسوب میشود.