به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به تورم موجود و هزینه بالای طرح راه آهن ایلام و نیز صعب العبور بودن مسیر، تأمین اعتبار آن به سادگی انجام نمی‌شود؛ اما تلاش‌ها برای تحقق این امر؛ البته در بازه زمانی بیشتری ادامه دارد.

وی افزود: در صدد هستیم هر سال، اخذ اعتبار این طرح را افزایش دهیم تا به تکمیل آن دست پیدا کنیم.

طرح راه آهن ایلام به رغم ۲ بار کلنگ زنی، هنوز اجرایی نشده است.

۱۳۹۲ و در ماه‌های پایانی دولت دهم بود که ساخت راه آهن در استان ایلام و اتصال آن به شبکه سراسری از سوی هیأت وزیران وقت به تصویب رسید.

همان زمان و در سفر وزیر وقت راه وشهرسازی، کلنگ ساخت مرحله نخست این طرح که از ایلام تا اسلام‌آباد غرب می‌رفت و از کرمانشاه خط آهن ایلام را به شبکه سراسری کشور متصل می‌کرد به زمین زده شد؛ طرحی که قرار بود براساس تفاهمنامه‌ای میان وزارت راه وشهرسازی و قرارگاه خاتم‌الانبیاء به اجرا درآید؛ اما اعتبار لازم برای آن تأمین نشد.

این در حالی بود که در سال۱۳۹۶ مسئولان استانداری ایلام، اعلام کردند؛ مطالعات کلی طرح راه آهن ایلام انجام شده است و نقشه اجرایی آن پس از گذشت ۴ سال از کلنگ‌زنی تهیه شده است.

بر این اساس در سال۱۳۹۶ ساخت راه آهن استان ایلام در فهرست ۶ طرح اولویت‌دار دولت دوازدهم قرار گرفت.

همان زمان از سوی مسئولان معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری ایلام، اعلام شد که در صورت اختصاص اعتبار ۴ تا ۵ سال دیگر یعنی در سال۱۴۰۰ یا ۱۴۰۱ ریل راه آهن از ایلام به اسلام‌آباد غرب می‌رسد.

تا مهر۱۳۹۹، تنها دستاورد اجرای طرحی که عنوان «اولویت‌دار» را یدک می‌کشید، قول مساعد وزیر وقت راه‌وشهرسازی در دیدار با استاندار و نمایندگان ایلام در مجلس شورای اسلامی مبنی بر تسریع روند عملیات اجرایی این طرح بود.

این در حالی بود که همه دست‌اندرکاران مربوط دلیل کُندی پیشرفت طرح را نبود اعتبار مورد نیاز و تأمین نشدن فاینانس درنظر گرفته شده اعلام می‌کردند.

اکنون و با اختصاص اعتبار‌های مرحله‌ای، شاید بتوان به آینده این طرح، امیدوار بود.

با توجه به ظرفیت‌های مرزی استان ایلام و تردد سالانه زائران و صادرات کالا، اجرای طرح راه آهن کمک بسیاری به توسعه اقتصادی در استان ایلام و البته کل کشور خواهد کرد.