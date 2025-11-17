رگبارهای پراکنده شبانه در مازندران و آبگرفتگی برخی خیابانها
بارشهای رگباری شبانه در برخی مناطق مرکزی مازندران آغاز و سبب آبگرفتگی برخی خیابانها شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سامانه بارشی که پس از چند هفته بی بارانی از عصر امروز وارد مازندران شده بود و بارشهای پراکنده در برخی مناطق استان را بدنبال داشت، از شامگاه امشب دوشنبه با فعالتر شدن سبب بارشهای رگباری باران در برخی مناطق مرکزی استان شد، بارشی که آبگرفتگی برخی معابر عمومی را نیز به همراه داشت.
بارندگی هم اکنون نیز به طور متناوب ادامه دارد و هواشناسی مازندران اعلام کرد این سامانه در حال خروج از استان است و از فردا سه شنبه جو پایداری در آسمان مازندران حاکم خواهد شد