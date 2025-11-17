به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مهاباد؛ سعید احمدی افزود: در مدت مشابه سال گذشته، متوسط ازدواج روزانه در استان بیش از ۶۱ مورد بود که امسال شاهد کاهش سه ازدواج در هر روز هستیم.

وی افزود: درهفت ماهه ابتدای امسال، ۱۲ هزار و ۵۰۵ مورد ازدواج در پایگاه اطلاعات جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور به ثبت رسیده، در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۱۳ هزار و ۲۰۵ مورد بود.

مدیرکل ثبت احوال آذربایجان‌غربی با اشاره به کاهش ۷۰۰ موردی ثبت ازدواج در هفت ماهه امسال نسبت به سال گذشته تصریح کرد: در هفت ماهه امسال افزون بر چهارهزار و ۶۰۰ مورد طلاق در استان به ثبت رسیده که ۶.۵ درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته است.