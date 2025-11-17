پخش زنده
مدیرکل ثبت احوال استان با اشاره به ثبت روزانه ۵۸ ازدواج در هفت ماهه ابتدایی سال جاری، از ادامه روند کاهشی تشکیل خانواده در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مهاباد؛ سعید احمدی افزود: در مدت مشابه سال گذشته، متوسط ازدواج روزانه در استان بیش از ۶۱ مورد بود که امسال شاهد کاهش سه ازدواج در هر روز هستیم.
وی افزود: درهفت ماهه ابتدای امسال، ۱۲ هزار و ۵۰۵ مورد ازدواج در پایگاه اطلاعات جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور به ثبت رسیده، در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۱۳ هزار و ۲۰۵ مورد بود.
مدیرکل ثبت احوال آذربایجانغربی با اشاره به کاهش ۷۰۰ موردی ثبت ازدواج در هفت ماهه امسال نسبت به سال گذشته تصریح کرد: در هفت ماهه امسال افزون بر چهارهزار و ۶۰۰ مورد طلاق در استان به ثبت رسیده که ۶.۵ درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته است.