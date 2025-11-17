تیم فوتسال دانش‌آموزی پسران ایران مقابل برزیل نتیجه را واگذار کرد و از راهیابی به جمع چهار تیم پایانی بازماند.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در نخستین بازی مرحله یک چهارم نهایی فوتسال پسران در رقابت‌های قهرمانی دانش‌آموزان جهان، عصر امروز تیم ایران مقابل برزیل۳ قرار گرفت و با شکست ۵ بر ۳ مقابل میزبان از راهیابی به جمع چهار تیم پایانی بازماند.

پسران ایران که در نیمه نخست نبض بازی را در اختیار گرفته بودند، فرصت‌های فوق‌العاده‌ای را مقابل دروازه برزیل از کف دادند. این تیم بر روی مهارت فردی برزیلی‌ها دروازه خود را گشوده دید، اما بلافاصله این گل را توسط صفری پاسخ داد تا با تساوی یک بر یک راهی رختکن شوند.

تیم فوتسال دانش‌آموزی پسران ایران فردا برای مقام پنجم تا نهم به میدان می‌رود.

همچنین تیم فوتسال دانش‌آموزی دختران ایران که از صعود بازمانده بود امروز مقابل مجارستان با نتیجه ۸ بر صفر به پیروزی رسید.