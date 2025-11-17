

به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، زهرا نجفی امشب (دوشنبه) در مسابقات پرتاب نیزه ششمین دوره بازی‌های همبستگی اسلامی با حریفانی از ترکیه، مصر، ازبکستان، امارات و اوگاندا به رقابت پرداخت.

پرتاب نخست نجفی عدد ۴٨/۴٧ متر بود و در پرتاب دوم عدد ۴٧/٣٧ و در پرتاب سوم ۴٧/١٠ را به ثبت رساند.

پرتاب چهارم و پنجم نجفی خطا بود و او در پرتاب ششم ۵١/٣٠ متر را ثبت کرد.

بدین ترتیب نجفی در رده چهارم قرار گرفت.