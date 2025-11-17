پخش زنده
امروز: -
سرپرست فرمانداری اشنویه گفت: بسیج نماد مقاومت ملت ایران در برابر دشمنان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مهاباد؛ عبدالسلام مام عزیزی در نشست برنامه ریزی هفته بسیج؛ با گرامیداشت این هفته و یادآوری رشادتهای بسیجیان در طول دوران انقلاب اسلامی، بسیج را یادگار ارزشمند امام راحل خواند و گفت: نقش بسیج به عنوان نماد مقاومت ملت ایران در تاریخ انقلاب اسلامی بسیار برجسته است و این روحیه و تفکر باید در جامعه نهادینه شود.
وی با تاکید بر هماهنگی و همکاری همه اداره هاو ارگانهای شهرستان برای برگزاری باشکوه برنامههای هفته بسیج افزود: منطق بسیج، مقاومسازی نظام و انقلاب در برابر بدخواهانی است که علیه ما کمر همت بستهاند و این تفکر در جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی با اتحاد و همبستگی ملت ایران نمایان شد.
سرهنگ سلطانی معاون هماهنگ کننده سپاه اشنویه نیز در این نشست، برگزاری برنامههای فرهنگی و هنری و ورزشی، میز خدمت، همایشهای مختلف در شهر و روستاها، تجلیل از خانوادههای شهدا و ایثارگران و بسیجیان نمونه، گلباران مزار شهدا و برگزاریهای آیینهای خاص در مدارس را از مهمترین برنامههای هفته بسیج اعلام کرد.