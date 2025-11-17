به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مهدی یونسی رستمی با اشاره به اجرای قانون جوانی جمعیت در استان اظهار داشت: تاکنون ۵۸۶۷ نفر در سامانه طرح ثبت‌نام کرده‌اند که ۲۷۵۴ نفر تأیید نهایی شده‌اند و ۲۱۶ قطعه زمین تنها در دو ماه اخیر تحویل متقاضیان شده است.

وی با بیان اینکه ۳۰۷ خانوار دیگر نیز به‌زودی اسناد خود را دریافت می‌کنند، افزود: از ابتدای مهرماه زمین‌های مسکونی در ۶ شهرستان استان شامل ساری با ۱۴۲ خانوار، آمل با ۵۵ خانوار، بابل با ۳۵ خانوار، سوادکوه شمالی با ۲۳ خانوار، بابلسر با ۱۶ خانوار و کلاردشت با ۹ خانوار تحویل داده شده است.

استاندار مازندران با اشاره به محدودیت اراضی در استان تصریح کرد: با همکاری دستگاه‌های اجرایی در حال آزادسازی ظرفیت‌های جدید و بازنگری در پهنه‌های مناسب هستیم.

یونسی در پایان خاطرنشان کرد: در کنار واگذاری زمین، توسعه خدمات رفاهی، تسهیل صدور پروانه و پشتیبانی از ساخت‌وساز نیز در دستور کار قرار دارد.