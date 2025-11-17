مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان‌شرقی با اشاره به نقش برداشت‌های بی‌رویه آب و ضعف نظارت در بحران دریاچه ارومیه گفت: بخش عمده مشکلات کنونی ناشی از بارگذاری‌های غلط و توسعه بدون برنامه در حوزه آب و کشاورزی است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،یوسف غفارزاده در نشست دریاچه ارومیه که در دانشگاه تبریز برگزار شد با بیان اینکه سدسازی تنها ۲۰ تا ۳۰ درصد در وضعیت فعلی تاثیر داشته و ۷۰ درصد مشکل مربوط به برداشت‌های مستقیم از رودخانه‌ها و سفره‌های زیرزمینی است گفت: در حال حاضر از میان ۶۵۰ هزار حلقه چاه کشور بیش از ۲۰۰ هزار حلقه غیرمجازند همین چاه‌ها و برداشت‌های کنترل‌نشده باعث تخریب منابع آب پایدار شده است.

وی با اشاره به تجربه بازدید از دریاچه وان همراه با مدیر آب استان وان ترکیه گفت: زمانی که کنار دریاچه قدم می‌زدیم به او گفتم چرا در آن منطقه کشاورزی توسعه پیدا نمی‌کند. او پاسخ داد که نیاز به کشاورزی ندارند؛ زیرا درآمد مردم از محل گردشگری دو تا سه برابر کشاورزی است، بنابراین دلیلی ندارد وارد کار سخت کشاورزی شوند.

وی تصریح کرد: در کشور ما اما به‌دلیل سیاست‌گذاری‌های اشتباه و ایجاد تقاضای مصنوعی مردم به سمت حفر چاه‌های غیرمجاز و تبدیل مراتع به زمین کشاورزی حرکت کرده‌اند، این در حالی است که کشاورزی در بسیاری از مناطق درآمد قابل‌توجیهی ندارد و عملاً پایداری اقتصادی و زیست‌محیطی را از بین می‌برد.

غفارزاده با اشاره به اهمیت الگوی درست بهره‌برداری از آب گفت: سه ماه پیش در استان قم از باغ ۱۱۰ هکتاری پسته‌ای بازدید کردم، صاحب باغ با تنها دو هزار و ۲۰۰ متر مکعب آب در هر هکتار محصول تولید می‌کرد و همه مراحل بسته‌بندی را نیز خودش انجام می‌داد این در حالی است که در حوزه دریاچه ارومیه برای برخی محصولات تا هفت هزار و ۸۰۰ متر مکعب آب مصرف می‌شود.

وی افزود: این مقایسه نشان می‌دهد که با تغییر الگوی کشت و اصلاح روش‌های بهره‌برداری می‌توان مصرف آب را به یک‌سوم کاهش داد و همچنان تولید اقتصادی داشت به همین دلیل معتقدم احیای دریاچه ارومیه نیازمند یک انقلاب کشاورزی و تصمیم‌گیری‌های انقلابی در سطح ملی است.