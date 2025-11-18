به گزارش خبرگزاری صداوسیما اصفهان ، رئیس هیئت مدیره خیریه دیابت اصفهان گفت: در ایران بیش از ۱۰ میلیون نفر دیابت دارند و حدود 15 میلیون نفر هم در آستانه ابتلا به این بیماری هستند.



عطاری می گوید سن ابتلا به دیابت رو به کاهش است

سال های قبل دیابتی ها بالای ۵۰ سال بودند اما امروزه سن ابتلا به دیابت به زیر ۵۰‌سال رسیده است.



این متخصص دیابت معتقد است حتی کودکان زیر دو سال هم در ایران و دنیا دچار دیابت هستند.



عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با اشاره به اینکه در دنیا در هر ۹۰ ثانیه یک نفر به علت بیماری دیابت فوت می کند گفت: بیش از ۵۰۰ میلیون نفر در دنیا دیابت دارند.

پیش بینی می‌شود تا سال ۲۰۳۰ این عدد به بالای ۷۰۰ میلیون نفر برسد.



دکتر محمدعلی عطاری گفت: در استان اصفهان نزدیک به یک میلیون نفر دیابت دارند که با با اصلاح سبک زندگی مناسب از ورزش تا تغذیه سالم و دوری از استرس می‌توان این بیماری را کنترل و مهار کرد.