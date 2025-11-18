توقیف خودرو با ۱۰۸ میلیون ریال خلافی در محور آبدانان – دشت عباس
رئیس پلیس راه استان ایلام گفت: یک دستگاه خودروی سواری پژو با ۱۰۸ میلیون ریال جریمه معوقه، توسط گشت نامحسوس پلیس راه آبدانان – دشت عباس توقیف و به پارکینگ منتقل شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ سرهنگ «ابوالفضل کهزادی» رئیس پلیس راه استان ایلام اظهارداشت: در راستای اجرای طرح ارتقای انضباط ترافیکی و مقابله با تخلفات حادثهساز، مأموران گشت نامحسوس پلیس راه در محور آبدانان – دشت عباس هنگام کنترل مسیر به یک دستگاه خودروی سواری مشکوک و آن را جهت بررسی بیشتر متوقف کردند.
وی افزود: پس از استعلام از سامانه پلیس راهور مشخص شد این خودرو ۱۰۸ میلیون ریال خلافی معوقه دارد که بر همین اساس، برابر مقررات توقیف و به پارکینگ منتقل شد.
رئیس پلیس راه استان ایلام با اشاره به تداوم اجرای طرحهای کنترل هوشمند و گشتهای نامحسوس در محورهای مواصلاتی استان تأکید کرد: رانندگان باید پیش از هرگونه تردد، نسبت به پرداخت جرایم معوق خود اقدام کنند؛ چراکه طبق قانون، خودروهایی با بیش از ۵۰ میلیون ریال خلافی، توقیف خواهند شد.