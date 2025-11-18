پخش زنده
امروز: -
نخستین نمایشگاه عرضه محصولات روستایی شهرستانهای شرقی اصفهان در گذر فرهنگی چهارباغ گشایش یافت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما اصفهان ، کوروش خسروی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان در بازدید از این نمایشگاه گفت: شناسایی یکصد کسبوکار از دل روستاها و شهرهای کوچک شرق استان و معرفی آنها به مردم، اقدامی ارزشمند است که به توسعه آنها منجر میشود.
برگزاری اولین رویداد عرضه محصولات روستایی و خدمات فرهنگی–ورزشی ویژه شهرستانهای ورزنه، هرند، جرقویه، کوهپایه و بخش براآن تا ۳۰ آبان ۱۴۰۴، از ساعت ۱۵ تا ۲۱ در گذر فرهنگی چهارباغ عباسی و گذر شیخ بهایی اصفهان برگزار شود.
این رویداد، تنها یک نمایشگاه نیست؛ بلکه نمادی از رویکرد جدیدی است که فولاد مبارکه با تمرکز بر محرومیتزدایی و توسعه اقتصاد محلی، ارتقای سلامت عمومی و تقویت بنیانهای فرهنگی و قرآنی جامعه را دنبال میکند.