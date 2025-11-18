با حضور جمعی از مسئولان و روسای کشوری و استانی اولین همایش ملی گرامیداشت یکصدمین سالگرد تاسیس کتابخانه عمومی در اهر و رونمایی از کتاب سده دانایی و تجلیل از شاعران و نویسندگان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،پروین اشراقی مدیر کل امور اجتماعی استانداری آذربایجان شرقی در همایش ملی گرامیداشت یکصدمین سالگرد تاسیس کتابخانه عمومی در اهر با اشاره به قدمت تاریخی این شهرستان در حوزه فرهنگی و ادبی گفت:باید از همه پتانسیل‌های علمی، فرهنگی و هنری این شهرستان در دانشگاه ها و مراکز علمی استفاده شود.

اشراقی افزود: قدمت صدساله و تاریخی کتابخانه اهر نشان از غنای تفکر کتاب و کتابخوانی این شهرستان در دوران گذشته دارد و احداث این کتابخانه نیز نشان از تمدن و فرهنگ بالای اهر و منطقه ارسباران است که باید درود بفرستیم به شیرزنان و مردان این دیار که نسل در نسل برای ارتقای فرهنگ و ادب این منطقه تلاش کردند.

وی در ادامه توسعه و پیشرفت همه جانبه را در گرو توسعه فرهنگ برشمرد و گفت: اگر فرهنگ نباشد هیچ توسعه و پیشرفتی در جامعه اتفاق نخواهد افتاد و همه پیشرفت‌ها و نظام‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نیازمند ارتقای فرهنگ است.

وی همچنین ایران را کشوری ثروتمند در همه زمینه‌ها برشمرد و افزود:برای حل ناترازی‌های موجود در کشور و استفاده بهینه از ثروت‌ها نیازمند ارتقای فرهنگیم.

اشراقی در ادامه از ایجاد زیرساخت‌های فرهنگی و ادبی مختلف در شهرستان اهر برای آینده نزدیک نیز خبر داد.

بیت‌الله عبداللهی نماینده مردم اهر و هریس در مجلس شورای اسلامی نیز در این مراسم با تقدیر از برگزار کنندگان همایش ملی یکصدمین سالگرد تاسیس کتابخانه عمومی اهر گفت: برای توسعه و پیشرفت شهرستان اهر نیازمند حضور و تلاش همگانی مسئولان و مردم در همه حوزه‌های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و صنعتی می‌باشد.

عبداللهی ادامه داد: در بحث توسعه همه جانبه باید توسعه متوازن در همه زمینه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و خصوصاً فرهنگی داشته باشیم، چرا که خلقت انسان‌ها نیز برپایه توازن می‌باشد و برای توسعه و پیشرفت باید به طور جدی پیگیر امور باشیم.

وی با اشاره به مشکلات اقتصادی کشور گفت: ایران با برخورداری از منابع به عنوان کشور قدرتمند منطقه می‌تواند به موفقیت‌های بزرگی دست پیدا کند و لازمه رسیدن به این موفقیت نیز کار و تلاش مضاعف است.

عبداللهی در ادامه به پیگیری جدی تاسیس کتابخانه سوم شهرستان اهر نیز اشاره کرد و افزود: با وجود مشکلات اقتصادی و کمبود بودجه و اعتبار به طور جدی این موضوع را پیگیری می‌کنیم و باید مسئولان شهرستانی نیز پیگیری کنند چرا که با توجه به قدمت صدساله کتابخانه شیخ شهاب الدین اهری و پیشینه علمی اهر، احداث کتابخانه سوم حق مردم این شهرستان است و به صورت جدی پیگیر خواهیم بود تا به زودی کلنگ افتتاح این کتابخانه به زمین زده شود.

حجت الاسلام جلیل جلیلی امام جمعه اهر نیز در این مراسم گفت: با توجه به عقبه فرهنگی و ادبی این شهرستان، کتابخانه‌های کنونی جوابگوی پذیرش دانش‌آموزان، دانشجویان و علاقمندان کتاب و کتابخوانی نیست و انتظار می‌رود مسئولان استانی و شهرستانی در تاسیس کتابخانه سوم اقدامات اساسی انجام دهند.

حجت الاسلام جلیلی در ادامه کتاب را از معجزات ماندگار و جاودانه خداوند به انسان‌ها دانست و بر ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی در جامعه تاکید کرد.

وی تاسیس کتابخانه عمومی شهرستان را اهر افتخاری برای فرهنگ و ادب این شهرستان برشمرد و گفت: وجود کتابخانه عمومی شیخ شهاب‌الدین اهری که میراث رجال علمی و فرهنگی گذشته است، افتخار بزرگی است و امروز باید در حفظ و توسعه فرهنگی و ادبی این دیار بیشتر تلاش کنیم.

امام جمعه اهر افزود: با توجه به افزایش فعالیت جوانان و نوجوانان در فضای مجازی لازم است در خصوص ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی در بین نسل جوان جامعه بیشتر تلاش کنیم.

آزاده نظر بلند دبیر کل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور نیز در این مراسم گفت: کتابخانه شیخ شهاب الدین اهری نمادی از تلاش اندیشمندان و بزرگان گذشته شهرستان اهر و منطقه ارسباران است که با وجود محدودیت دسترسی مردم آن زمان به کتاب و منابع اطلاعاتی مسیر دسترسی عمومی به دانش را هموار کرده بودند.

وی گفت: تاسیس کتابخانه شیخ شهاب الدین اهری نتیجه دو عامل مهم است اولی اندیشه و اهتمام بزرگانی که بیش از یک قرن پیش چراغ علم و کتاب را روشن نمودند و دوم پشتکار و علاقه مردم کتابدوست این منطقه که همواره توانستند این چراغ را روشن نگه دارند.

وی ضمن تاکید بر ایجاد کتابخانه سوم در شهرستان اهر افزود: وظیفه ما تنها بزرگداشت گذشته علمی و فرهنگی نیست بلکه باید نسل جدید کتابخانه‌ها را به مراکز فرهنگی پویا تبدیل کنیم تا در خدمت علم، فرهنگ و مردم کشور باشد.

گفتنی است نخستین کتابخانه عمومی اهر با عنوان کتابخانه و قرائتخانه ملی به ضمیمه‌ مدرسه همت توسط جمعی از شخصیت‌های علمی در سال ۱۳۰۳ تاسیس شد و این کتابخانه در سال ۱۳۴۶ به نام شیخ شهاب‌الدین اهری نامگذاری شد.