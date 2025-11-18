در راستای اجرای قانون حفظ آثار ملی نقشه محدوده عرصه، حریم و ضوابط حفاظتی و معماری دو اثر تاریخی جهانی و ملی کاروانسرای جهانی گویجه‌بل و پل تاریخی گویجه در شهرستان اهر از سوی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ابلاغ شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،بر اساس ابلاغ رسمی وزارت میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، ضوابط حفاظتی و معماری مربوط به دو اثر تاریخی کاروانسرای جهانی گویجه‌بل و پل گویجه‌بل تعیین و برای اجرا ابلاغ شد. این اقدام در راستای صیانت از آثار فرهنگی‌ تاریخی و بر اساس قوانین و مقررات حوزه حفاظت از میراث ملی انجام شده است.

بر پایه این ابلاغ محدوده حریم آثار مذکور تحت حفاظت و نظارت کامل وزارت میراث‌فرهنگی قرار دارد و هرگونه دخل و تصرف در عرصه یا حریم آنها مطابق با مواد ۵۵۸ تا ۵۶۹ از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، جرم محسوب شده و مرتکب مشمول مجازات‌های قانونی خواهد شد.

کاروانسرای جهانی گویجه‌بل به شماره ۲۹۲۰ در تاریخ ۲۰ آذرماه ۱۳۷۹ و پل گویجه‌بل به شماره ۳۱۳۹۲ در تاریخ ۱۹ بهمن‌ماه ۱۳۹۴ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده‌اند.

با ابلاغ این نقشه‌ها و ضوابط، هرگونه عملیات عمرانی، بازسازی یا مرمتی در این محدوده منوط به اخذ مجوز از وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی است. هدف از این اقدام، تضمین پایداری تاریخی، حفاظت از اصالت بنا‌ها و هماهنگی معماری شهری با ارزش‌های فرهنگی و تاریخی نهفته در بافت کهن شهرستان اهر عنوان شده است.

کاروانسرای گویجه‌بل که شهریور ماه ۱۴۰۲ در جریان چهل و پنجمین اجلاس کمیته میراث جهانی یونسکو در ریاض، به همراه ۵۳ کاروانسرای تاریخی دیگر از ۲۴ استان ایران با عنوان کاروانسرا‌های ایرانی در فهرست میراث جهانی قرار گرفت مجموعه‌ای بی نظیر از ابتکار عمل و نشانه‌ای مبرهن از تخصص و فنی گرایی ایرانیان در عصر صفویه است.

اهمیت کاروانسرای شاه‌عباسی گویجه بل در میان دیگر کاروانسرا‌های جهانی ایران، بیش از هر چیز از شیوه معماری و مهندسی کم‌نظیر آن نشات می‌گیرد. برخلاف نمونه‌های مشابه، این بنا بدون حیاط مرکزی طراحی شده است، تصمیمی هوشمندانه که نشان می‌دهد سازندگان، شرایط آب‌وهوایی منطقه را به‌درستی درک کرده و برای حفظ گرمای فضای داخلی، از ایجاد فضا‌های باز خودداری کرده‌اند. بر همین اساس، پلان مستطیلی بنا با چهار سوی مجهز به برجک‌ها شکل گرفته تا با کاهش نفوذ سرما، آسایش بیشتری برای کاروانیان ایجاد کند.