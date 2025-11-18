امیر سرخوش به عنوان تنها نماینده کشورمان به مرحله یک هشتم نهایی جام‌جهانی اسنوکر عمان راه یافت.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در مسابقات اسنوکر جام جهانی عمان و بعد از پیروزی صد درصدی و صعود هر سه نماینده اسنوکر ایران از مرحله مقدماتی، رقابت‌های مرحله یک سی و دوم برگزار شد.

در این مرحله از مسابقات، علی قره گوزلو مقابل محمد شهاب بازیکن حرفه‌ای امارات با نتیجه ۳ بر ۲ شکست خورد و سیاوش مزینی نیز مقابل میخائیل لارکوف از اوکراین با نتیجه ۳ بر یک شکست خورد و از دور مسابقات کنار رفتند.

در مرحله یک سی و دوم، اما امیر سرخوش با نتیجه ۳ بر ۲ پیروز شد و به مرحله یک هشتم و جمع ۱۶ بازیکن برتر جام جهانی راه یافت.

سرخوش امروز (سه شنبه ۲۷ آبان) در این مرحله با «میخائیل لارکوف» از اوکراین رقابت می‌کند.