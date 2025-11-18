\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631 \u0627\u0639\u0632\u0627\u0645\u06cc \u06af\u0631\u0648\u0647 \u0648\u0631\u0632\u0634\u06cc \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u0645\u062c\u0645\u0648\u0639 \u0646\u0634\u0627\u0646\u200c\u0647\u0627\u06cc \u06a9\u0627\u0631\u0648\u0627\u0646 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0631\u0648\u0632 \u062f\u0648\u0645 \u0628\u0627\u0632\u06cc\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0627\u0644\u0645\u067e\u06cc\u06a9 \u0646\u0627\u0634\u0646\u0648\u0627\u06cc\u0627\u0646 \u06f2\u06f0\u06f2\u06f5 \u062a\u0648\u06a9\u06cc\u0648 \u0628\u0647 \u0686\u0647\u0627\u0631 \u0631\u0633\u06cc\u062f.\u00a0\n