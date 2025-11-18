

به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی جوجیتسو بانوان و مردان ایران برای حضور در ششمین دوره بازی‌های همبستگی اسلامی که از جمعه ۱۶ آبان به مدت دو هفته درحال برگزاری است، با استقبال مدیران و اعضای کادر سرپرستی وارد ریاض شدند و در دهکده بازی‌ها (دانشگاه پرنس نورا) مستقر شدند.

مسابقات جوجیتسو در این دوره از بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی به صورت نمایشی و بدون ثبت نتایج می‌باشد که از روز چهارشنبه۲۹ آبان آغاز خواهد شد.

کاروان سفیران اقتدار کشورمان تاکنون موفق به کسب ۵۴ نشان و ایستادن در جایگاه سوم رده بندی مدال‌ها شده‌اند.