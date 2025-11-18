پخش زنده
سازمان هواشناسی برای بیشتر مناطق کشور جوی آرام و آسمانی صاف پیش بینی کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بنابر اعلام سازمان هواشناسی طی پنج روز آینده در بیشتر مناطق کشور جوی آرام و پایدار حاکم خواهد بود.با توجه به پایداری جوی، افزایش غلظت آلایندههای جوی و کاهش کیفیت هوا در کلانشهرها پیشبینی میشود.
اوایل وقت امروز در برخی مناطق گلستان و خراسان شمالی بارش پراکنده رخ می دهد.
امروز در برخی مناطق خوزستان و بوشهر و از چهارشنبه تا شنبه در شرق و جنوب شرق کشور وزش باد نسبتا شدید و شدید، موجب خیزش گردوخاک و کاهش کیفیت هوا خواهد شد.
امروز و فردا شمال و مرکز خلیج فارس مواج است.