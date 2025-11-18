برگزاری اجلاسیه ۱۷۷ شهید معلم و دانش آموز در مراغه
در آستانه کنگره ملی یک هزار و ۴۰۰ شهید مراغه با هدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت اجلاسیه ۱۷۷ شهید معلم و دانش آموز در قالب برنامههای هنری و فرهنگی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،حجت الاسلام و المسلمین جواد حاجی زاده امام جمعه مراغه گفت:بیداری جوانان بیشتر از هر چیزی اهمیت دارد چرا که دشمن ذهن و فکر جوانان ایران اسلامی را نشانه رفته است.
وی با اشاره به رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی در شناسایی نقشههای روز دشمنان افزود:برنامه ریزی دشمن تلاش برای منحرف کردن جوانان است.
امام جمعه مراغه با اشاره به رشادتهای جوانان دوران دفاع مقدس گفت:دانش آموزان جوانان دوران دفاع مقدس را الگوی زندگی و آینده خود قرار دهند.
سخنرانی، سرود، نمایش، مقاله از برنامههای این اجلاسیه در بزرگداشت یاد و خاطره شهدای معلم و دانش آموز مراغه بود.
در اجلاسیه از خانوادههای شهدای معلم و دانش آموز مراغه تجلیل و قدردانی شد.
مردم شهید پرور مراغه در طول دوران دفاع مقدس ۱۶۱ دانش آموز و ۱۶ معلم شهید تقدیم دفاع از ایران اسلامی کردند.