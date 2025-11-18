برگزاری اجلاسیه ۱۷۷ شهید معلم و دانش آموز در مراغه

در آستانه کنگره ملی یک هزار و ۴۰۰ شهید مراغه با هدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت اجلاسیه ۱۷۷ شهید معلم و دانش آموز در قالب برنامه‌های هنری و فرهنگی برگزار شد.