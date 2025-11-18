اجرای طرح نذر خدمت ۸
بهرهمندی بیش از ۳۰۰ نفر از خدمات درمانی رایگان در شهرستان زیرکوه
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر خراسان جنوبی از ارائه خدمات کامل درمانی و دارویی رایگان در قالب «طرح نذر خدمت ۸» توسط جمعیت هلال احمر استان تهران خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی
، محمدعلی کاوسی گفت: با همراهی تیمهای درمانی و داوطلبانه جمعیت هلالاحمر استان تهران، خدمات پزشکی، مراقبتی و دارویی با هدف حمایت از مناطق محروم و مرزی در روستاهای زیرکوه به بیش از ۳۰۰ نفر از این ساکنان ارائه شد.
وی با قدردانی از مشارکت تیم اعزامی افزود: این طرح با محوریت کاهش هزینههای درمانی خانوادهها، افزایش دسترسی مردم مناطق کمبرخوردار به خدمات بهداشتی و تقویت حس همدلی و مسئولیت اجتماعی اجرا شد.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر خراسان جنوبی گفت: جمعیت هلالاحمر خراسان جنوبی همچنان با همکاری استانها و خیران، برنامههای حمایتی، درمانی و معیشتی را برای کمک به مردم مناطق نیازمند ادامه خواهد داد.