به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیر هنری و امور سینمایی اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت مازندران با بیان اینکه پویش کاغذ سرخ در سه بخش نقاشی، عکس و پوستر در دو سطح حرفه‌ای و دانش‌آموزی برگزار شد، گفت: دفاع مقدس، تشییع شهدای گمنام، سردار حاج قاسم سلیمانی، والدین شهدا، کودکان غزه، راهپیمایی ۲۲بهمن و جبهه مقاومت از موضوعات این پویش بود

روح الله ایرانمهر افزود: در بخش حرفه‌ای و در رشته نقاشی روسانا شکری اوجی آبادی از آمل نفر اول، سمیه توکل از تنکابن نفر دوم و فاطمه رضوانی راد از بابل به همراه شهلا بن معروف از آبادان مشترکاً به مقام سوم دست یافتند.

او ادامه داد: در بخش نقاشی دانش آموزی فاطمه زهرا ولی‌زاده از بابل نفر اول، آیناز غلامرضایی از نوشهر نفر دوم، دلسا محسنی از زرند و سلوا معصومی از چالوس مشترکاً حائز عنوان سوم شدند.

مدیر هنری و امور سینمایی اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت مازندران گفت: در رشته عکس در سطح حرفه‌ای زهره لک از لرستان نفر اول، سید رضا هاشمی از قائمشهر نفر دوم و ابراهیم فلاح از ساری نفر سوم شدند.

ایرانمهر افزود: در رشته عکاسی و در سطح دانش آموزی فاطمه ایرانمهر از بابل نفر اول، کوروش حبیبی از آمل نفر دوم و زهرا ایرانمهر از بابل عنوان سوم را از آن خود کردند.

او ادامه داد: در رشته پوستر در سطح حرفه‌ای بهمن جلالی نوکنده از ساری نفر اول، مقداد جعفرزاده از محمودآباد نفر سوم شدند و هیات داوران در این بخش، اثری را شایسته عنوان دوم ندانست.

مدیر هنری و امور سینمایی اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت مازندران گفت: در رشته پوستر و در سطح دانش‌آموزی علی کرمانی از کرج نفر اول، فاطمه زهرا بابایی از گلوگاه نفر دوم و نرگس رحمانی از بابل نفر سوم شدند