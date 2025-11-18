پخش زنده
تیم تیراندازی میکس تپانچه ۱۰ متر کشورمان با قرار گرفتن در جایگاه هفتم از صعود به مرحله نهایی بازیهای المپیک ناشنوایان بازماند.
به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در رقابتهای روز سوم بازیهای المپیک ناشنوایان که در توکیو جریان دارد، امروز (سه شنبه ۲۷ آبان) رقابتهای تیراندازی در میکس تپانچه ۱۰ متر پیگیری شد.
زهرا حاجیلری و محمدمهدی اشتری ترکیب تیم میکس تپانچه ۱۰ متر ایران را در این بخش از مسابقات تشکیل دادند. این ترکیب در مرحله مقدماتی امتیاز ۶۱۰.۵ را به ثبت رساند و در جایگاه هفتم ایستاد.
۴ تیم برتر در پایان مرحله مقدماتی رقابتهای تیراندازی میکس تپانچه ۱۰ متر راهی فینال شدند. بدین ترتیب ترکیب زهرا حاجیلری و محمدمهدی اشتری با قرار گرفتن در جایگاه هفتم از صعود به فینال بازماند.
بیژن غفاری و مهلا سمیعی ترکیب دیگر تیم تیراندازی میکس تپانچه ۱۰ متر ایران را در بازیهای المپیک تشکیل میدهند که روز چهارشنبه رقابت خود را برگزار میکنند.