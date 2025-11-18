

به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در رقابت‌های روز سوم بازی‌های المپیک ناشنوایان که در توکیو جریان دارد، امروز (سه شنبه ۲۷ آبان) رقابت‌های تیراندازی در میکس تپانچه ۱۰ متر پیگیری شد.

زهرا حاجیلری و محمدمهدی اشتری ترکیب تیم میکس تپانچه ۱۰ متر ایران را در این بخش از مسابقات تشکیل دادند. این ترکیب در مرحله مقدماتی امتیاز ۶۱۰.۵ را به ثبت رساند و در جایگاه هفتم ایستاد.

۴ تیم برتر در پایان مرحله مقدماتی رقابت‌های تیراندازی میکس تپانچه ۱۰ متر راهی فینال شدند. بدین ترتیب ترکیب زهرا حاجیلری و محمدمهدی اشتری با قرار گرفتن در جایگاه هفتم از صعود به فینال بازماند.

بیژن غفاری و مهلا سمیعی ترکیب دیگر تیم تیراندازی میکس تپانچه ۱۰ متر ایران را در بازی‌های المپیک تشکیل می‌دهند که روز چهارشنبه رقابت خود را برگزار می‌کنند.