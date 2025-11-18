آغاز طرحهای ملی خاتم و مانا توسط بهزیستی در خراسان جنوبی
طرحهای ملی خاتم و مانا توسط بهزیستی با هدف ارتقای مهارتهای فردی و اجتماعی و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی در استان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی
، رئیس اداره فوریتهای اجتماعی اداره کل بهزیستی استان گفت: طرح خاتم با عنوان کامل "خودمراقبتی و آگاهسازی با تاکید بر تابآوری و مهارتورزی" ویژه دختران و زنان ۱۳ تا ۴۵ ساله در همه مناطق شهری، روستایی و عشایری استان اجرا میشود.
علی عرب نژاد افزود: هدف اصلی طرح خاتم ارتقای سواد سلامت اجتماعی و سواد رسانهای است که در ۱۲ جلسه کارگاهی برگزار و با اراِیه آموزش در حوزههایی مانند دلبستگی ایمن، خودمراقبتی و خودآگاهی، به شرکتکنندگان کمک میکند تا با کسب مهارتهای رفتاری صحیح و تغییر نگرش، به سمت زندگی سالمتر و کنترل بهینه بر محیط زندگی خود گام بردارند.
وی در خصوص طرح مانا یا همان مشارکت اجتماعی نوجوانان ایران نیز گفت: این طرح با هدف نهایی ارتقای سرمایه اجتماعی و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی، به صورت کارگاهی در ۱۳ جلسه دو ساعته برای نوجوانان ۱۳ تا ۱۸ ساله، اعم از دختر و پسر، اجرا میشود.
عرب نژاد افزود: طرح مانا دارای مبنای مشارکتی است که علاوه بر افزایش دانش نوجوانان، توانمندی لازم برای شناخت چالشها و ارایه راه حلهای خلاقانه را در آنان تقویت میکند و این نوجوانان قادر خواهند بود تا پروژههای کوچک همیاری برای پیشگیری از آسیبهای اجتماعی را طراحی و اجرا کنند.