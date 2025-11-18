پخش زنده
امروز: -
کسری مخزن خراسان جنوبی از ۱۲۷ میلیون مترمکعب به ۱۳۰ میلیون مترمکعب افزایش یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرعامل شرکت آب منطقهای خراسان جنوبی در گفتگو با خبرنگار صدا و سیما گفت: با توجه به تداوم خشکسالی و کاهش بارندگیها در سال آبی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ نسبت به مدت مشابه سال قبل، کسری مخزن استان از ۱۲۷ میلیون مترمکعب به ۱۳۰ میلیون مترمکعب افزایش یافت.
عباس سارانی افزود: استان خراسان جنوبی دارای ۳۵ محدوده مطالعاتی است که از این تعداد ۱۴ محدوده ممنوعه بحرانی، ۱۲ محدوده ممنوعه و ۹ محدوده فاقد تخصیص است.
وی گفت: متوسط سطح آب زیرزمینی در محدودههای مطالعاتی استان در مهرماه ۱۴۰۴ نسبت به مهرماه ۱۴۰۳، به میزان ۲۴ سانتیمتر افت داشته است.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای خراسان جنوبی گفت: بیشترین میزان افت مربوط به دشت سده با یک متر و ۲ سانتیمتر بوده است همچنین دشتهای خضری جنوبی و بیرجند با ۶۴ و ۶۱ سانتیمتر در رتبههای بعدی قرار دارند.
سارانی، کسری مخزن ایجاد شده در استان را معادل ۱۳۰ میلیون متر مکعب اعلام کرد و افزود: دشت سرایان با کسری مخزن ۱۴ میلیون متر مکعب بیشترین کسری مخزن استان را به خود اختصاص داده و دشتهای دستگردان و بشرویه با کسری مخزن ۱۳ میلیون متر مکعب در رتبههای بعدی قرار دارند.
وی گفت: برداشت ۱۶۲ درصدی آب قابل برنامهریزی کشاورزی و از طرفی خشکسالیهای مستمر و طولانی مدت سبب ایجاد و ادامه روند کسری مخزن آبخوانهای استان شده است.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای خراسان جنوبی افزود: از مهمترین اقدامات برون رفت از این وضعیت، تعدیل پروانههای بهره برداری چاههای کشاورزی، مدیریت مصرف با نصب کنتورهای هوشمند آب و برق، کاهش پرت شبکه توزیع و انتقال آب شرب استان و اجرای طرحهای تغذیه مصنوعی است.
سارانی از همراهی کشاورزان عزیز استان برای اجرای برنامههای مدیریت مصرف از جمله نصب کنتور هوشمند آب و برق و همچنین فاز اول تعدیل پروانه چاههای کشاورزی تشکر کرد و افزود: با توجه به وضعیت منابع آبی استان نیازمند همراهی مسئولین و مردم برای ثبات و پایداری منابع آبی هستیم.