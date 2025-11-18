یکی از دلایل اصلی کورتیزول بالا، شرایط استرس زا در طول زمان است و برای تشخیص این بیماری نشانه‌های زیادی وجود دارد و باید اقداماتی را انجام دهید تا میزان کورتیزول شما نرمال شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، کورتیزول، یک هورمون استروئیدی است، که در قشر غده فوق کلیه تولید می‌شود که عمدتا به تنظیم سیستم ایمنی بدن می‌پردازد. این هورمونی است، که سطح گلوکز را در شرایط استرس زا افزایش می‌دهد، به طوری که بدن انرژی کافی برای مقابله با آن را داشته باشد به همین دلیل است، که به عنوان هورمون استرس شناخته می‌شود، اما چه اتفاقی می‌افتد.

آیا بالا بودن میزان کورتیزول یک مشکل است؟

بله. تمام چیز‌هایی که بیش از اندازه بالا باشند، مضر هستند و این مورد نیز مضر است میزان بالای کورتیزول، می‌تواند پیامد‌های منفی برای بدن داشته باشد. اما چرا در وهله اول، میزان کورتیزول تغییر می‌کند؟ یکی از دلایل اصلی، شرایط استرس زا، در طول زمان است؛ سرعت روزانه زندگی، به ویژه در شهر‌های بزرگ، به استرس کمک می‌کنند، و در آخر تبدیل به اسکریونیک می‌شود.استرس از دلایل اصلی افزایش سطح کورتیزول است

موارد دیگری که موجب افزایش سطح کورتیزول می‌شوند

عفونت‌ها

تروما (ضربه روحی یا جسمی)

افسردگی شدید

مصرف استروئید

فعالیت بدنی بیش از حد

مصرف بیش از حد الکل

اختلالات آدرنال (در هیپوتالاموس یا غده هیپوفیز)

افسردگی شدید

نشانه‌هایی که نشان میدهد سطح کورتیزول بالایی دارید

علامت‌هایی که می‌توانند نشان دهنده سطح بالای کورتیزول باشند، بسیار متفاوت هستند با این حال، اگر فردی، بیشتر موارد زیر را دارد، لازم است به دکتر برود تا امکان وجود میزان بالا بودن کورتیزول آن، بررسی شود،

فشار خون بالا

پوکی استخوان

خستگی

تحریک پذیری

مشکلات گوارشی

کاهش قدرت عضلانی

تغییر ناگهانی خلق و خوی

مشکل خواب

جمع شدن آب در پلک‌ها

میزان گلوکوز خیلی بالا در خون

وجود مو‌های زائد زیاد در صورت

وجود علائم کششی در شکم

چاقی در منطقه شکم متمرکز باشد

تشکیل رسوبات چربی در گردن

اگر کورتیزول بالایی دارید، چه باید کنید؟

هنگامی که پزشک، درخواست آزمایش خون کند و نتایج مربوطه به دست بیاید، میزان آن را مورد ارزیابی قرار خواهد داد، میزان طبیعی این هورمون در خون، از ۵ تا ۲۰ میکروگرم در دسی لیتر است ولی یا آنها همچنین می‌توانند ۱۴۰ تا ۵۵۰ نانومول / لیتر نشان داده شوند؟ در صورتی که ارقام بالاتر از این باشد، میزان کورتیزول شما بالا خواهد بود. گام بعدی تعیین علت افزایش کورتیزول در بدن خواهد بود به این ترتیب، درمان مناسب تجویز خواهد شد.

برای کاهش کورتیزول بالا چه کاری می‌توانیم انجام دهیم؟

توصیه می‌کنیم، اقدامات زیر را انجام دهید تا میزان کورتیزول شما نرمال شود

خود را هیدراته نگه دارید.

فراموش نکنید که، بدن نیاز به یک مقدار مشخصی روزانه از آب دارد، تا بتواند عملکرد صحیح خود را انجام دهد هدف، ۶ تا ۸ ساعت خواب متوالی در شب.

جلوگیری از خوردن غذا‌های سنگین و زیاد.

از مصرف کافئین (نوشابه، نوشیدنی‌های انرژی، قهوه) و الکل اجتناب کنید.

فعالیت بدنی را مرتبا انجام دهید، نه بیش از حد.

از غذا‌های فرآوری شده که حاوی شکر و کربوهیدرات‌های تصفیه شده هستند، (نان، کیک، برخی از پاستا، شیرینی به طور کلی و غیره) خودداری کنید.

از پزشک خود درباره بهترین گزینه برای خوب خوابیدن سوال کنید.

ممکن است خوردن محصولات طبیعی به شما توصیه شود.

با یک متخصص طب سنتی معتبر، درباره گیاهان طبیعی که دارای اثر ضد استرس هستند، صحبت کنید و به دنبال جایگزینی‌هایی برای خود بگردید.

مصرف کافئین

اجتناب از مصرف کافئین برای کاهش کورتیزول بالا

راهنمایی‌های دیگر برای کاهش کورتیزول بالا

یکی از راه‌های جلوگیری از افزایش سطح کورتیزول، این است که اجازه ندهید شرایط استرس زا روز به روز بر شما غلبه کند برای انجام این کار، لازم است که این نکات را در تمرین‌های خود جای دهید:

تکنیک‌های تنفس را یاد بگیرید و از آنها استفاده کنید؛ خواهید دید که چگونه تنفس عمیق و منظم به صورت روزانه، به شما نه تنها از لحاظ احساسی، بلکه سطح بیولوژیکی کمک خواهد کرد.

مدیتیشن روزانه و یا هر روش آرامش بخش دیگری را انتخاب کنید.

بازی، پیاده روی روزانه پیشنهادی عالی است همچنین می‌توانید به جلسات خنده درمانی بروید.

سعی کنید خود را از نگرانی‌های روزانه منحرف کنید:به موسیقی گوش دهید، فیلم خنده دار تماشا کنید، کتاب بخوانید، با دوستان یا خانواده خود وقت بگذرانید، یا به دنبال یک سرگرمی جدید باشید.